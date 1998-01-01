|
30 января
Минтуризма Турции: В 2025 году страну посетили почти семь млн россиян
По данным турецкой статистики, российский турпоток по итогам 2025 года вырос на 3% и составил 6. 904. 011 прибытий
Турцию по итогам 2025 года посетили более 6,9 млн российских туристов, Россия вновь на первом месте среди иностранных рынков, следует из статистики министерства туризма страны, которую сегодня публикует «Интерфакс».
По данным Минтуризма, российский турпоток по итогам 2025 года составил 6 904 011 прибытий, это на 3% или 200 тыс. больше, чем годом ранее, когда туристов было 6 710 198.
Пока рекордный показатель допандемийного 2019 года, когда турпоток из России в Турцию составил 7 млн, не достигнут.
По данным министерства, в страну также въехали 11,1 млн турецких граждан, проживающих за границей. Их число выросло почти на 15,8%.
Самыми популярными у туристов провинциями Турции стали Стамбул (18,97 млн), Анталья (16 млн), Эдирне (4,5 млн), Мугла на Эгейском побережье (3,5 млн) и Измир (1,6 млн).
При этом в стране все время открываются новые отели такого типа. Надеемся, что и в 2026 году рост продолжится", - рассказала она.
Для российских туристов цены в результате остались практически на уровне предыдущего года, что и привело к росту популярности Турции", - рассказали в пресс-службе компании.
