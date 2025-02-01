Новости Новые правила авиаперевозок — что изменится для пассажиров? Вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал о новых правилах оказания услуг авиапассажирам, вступающих в силу первого марта

С 1 марта в России вступают в силу новые правила авиаперевозки, утвержденные Минтрансом в 2025 году. Часть изменений не станет сюрпризом для пассажиров. Как пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, электронный посадочный талон, скидки детям и предоставление им соседних с родителями мест без доплаты уже довольно давно применялись на практике и теперь просто официально закреплены в правилах перевозки приказом Минтранса. Но есть и новшества, - сообщает пресс-служба РСТ. «Среди нововведений стоит отметить возможность вынужденного возврата авиабилетов. Причем правила четко указывают основания для такого возврата. Это может быть задержка рейса более чем на 30 минут, что очень важно в условиях действующих ограничений и большого числа стыковочных перелетов и позволяет получить деньги за билет без штрафа. Среди причин также вылет рейса раньше времени, указанного в билете, а также болезнь близкого родственника, а не только члена семьи, как было раньше. Поводом для возврата может быть и ошибка авиакомпании в оформлении билета», – рассказал Горин. Важно также, что теперь при отказе пассажира от одной части перелета, вторая его часть сохраняется. То есть те, кто опоздал на рейс «туда», могут воспользоваться билетом «обратно». «Сейчас опоздавший на первый этап перевозки пассажир признается отказавшимся от полета, и билет, в том числе обратный, полностью аннулируется, как правило, без компенсации. Теперь пассажир получает право уведомить авиакомпанию о нежелании воспользоваться первым этапом рейса до окончания регистрации на него, а если он опоздал – в течение двух часов после вылета. Правда, при условии, что второй вылет состоится не раньше, чем через сутки после вылета первого, на который пассажир не попал. И при условии, что пассажир уведомит авиакомпанию о намерении лететь обратно. Если нет – перевозчик имеет право аннулировать следующие этапы», – уточнил эксперт. Важное нововведение – с пассажиров не будут брать плату за переоформление билета для исправления ошибок, допущенных перевозчиком или уполномоченным агентом. Правда, если ошибку допустил сам пассажир, платить придется. Дмитрий Горин также отметил, что за перевозчиками теперь на законодательном уровне будет закреплена обязанность заранее информировать пассажира об условиях перелета. «Достоинство новых правил – в том, что они многие требования конкретизируют, расшифровывают. Это важно и для пассажиров, и для агентств, продающих билеты. Согласно прежним правилам, авиакомпании должны были предоставить «общую информацию о рейсе и тарифах», теперь указываются конкретные пункты этой информации. Аналогично подробно прописаны требования к размерам рюкзаков, перевозке лекарств, устройств для перевозки детей и инвалидов. Нечеткость прежних правил довольно часто приводила к спорам авиакомпаний и пассажиров и судебным разбирательствам», – пояснил г-н Горин. Вместе с тем, по словам эксперта, новые правила предоставления пассажирам питания и размещения при задержке рейса трудно назвать удобными для путешественников. Так, авиакомпания обязана выдать пассажирам воду через час после двух часов задержки, то есть фактически через три часа, а горячее питание – через два часа после четырех часов задержки, то есть через шесть часов с момента невылета. По действующим правилам перевозчик должен обеспечить прохладительными напитками пассажиров при ожидании рейса более двух часов, а горячим питанием – при ожидании более четырех часов. Таким образом, Минтранс увеличивает время, в течение которого пассажирам должны быть обеспечены вода и питание. Аналогичная ситуация с оказанием услуги по размещению в случае задержки рейса. Согласно новым правилам, оно предоставляется не позднее, чем в течение двух часов после восьми часов с начала ожидания посадки днем, а если рейс ночной – то после шести часов с начала ожидания. «Фактически это означает, что придется ждать размещения в отеле по 10 часов днем и 8 часов ночью, что, например, для пассажиров с детьми может быть критично», – заметил вице-президент РСТ. /TOURBUS.RU





