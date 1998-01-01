Новости «МидияСаммит», «Боргойская баранина» и «Быг-Быг»: главные гастрофестивали России - 2026 В 2026 году календарь гастрономических фестивалей России от Калининграда до Чукотки обещает быть очень насыщенным

В последние годы гастрономический туризм в России переживает настоящий расцвет. По оценкам экспертов комитета гастрономического туризма Российского союза туриндустрии (РСТ) ежегодный рост составляет 15-17%. Всё больше путешественников открывают для себя страну через её кулинарное наследие: региональные деликатесы, старинные рецепты, локальные продукты и уникальные гастрономические традиции разных народов, населяющих нашу огромную страну. Рост интереса к гастротуризму подкрепляется активной поддержкой на региональном и федеральном уровнях: местные власти осознают потенциал гастрономических событий как инструмента развития территорий, привлечения туристов и сохранения культурного кода через еду. По мнению председателя комитета РСТ по гастротуризму Леонида Гелибтермана одним из самых эффективных инструментов привлечения туристов являются региональные гастрофестивали. Эти специальные культурно-массовые события, ориентированы на знакомство посетителей с гастрономическими брендами региона, включая блюда региональной кухни и общую гастрономическую культуру. Такие события дают возможность не только попробовать, но и понять, как еда связывает прошлое и настоящее, формирует идентичность места и культурный код народов. В 2026 году календарь гастрономических фестивалей России от Калининграда до Чукотки обещает быть очень насыщенным. Зимний фестиваль завтраков «BreakFest» 1 – 31 января, Москва и ещё 36 городов России Более 400 ресторанов-участников по всей России создают специальные авторские меню завтраков в нескольких категориях: «локальный завтрак», «здоровый завтрак», «классический завтрак», «авторский завтрак». https://project1933994.tilda.ws/ Фестиваль «НаВажный Fest» 16 февраля – 1 марта, Сахалин Возможность окунуться в атмосферу островной кухни и традиций. Участники ресторанного фестиваля предлагают сет из блюд, главным ингредиентом которых традиционно станут сезонные рыбы – корюшка и навага. https://agrotrade.sakhalin.gov.ru/press-center/news/osnovnye/ostrovnye-zavedeniya-obshchepita-gotovyatsya-vkusno-udivlyat-gostey-navazhnogo-festa-/ Фестиваль корюшки «Корфест» 17 – 18 апреля, Анадырь Масштабный культурно-спортивный праздник Чукотского автономного округа, который собирает более 5 тысяч участников и гостей. В программе, как всегда, насыщенная культурная программа, уникальная для Чукотки гастрономическая площадка, и, конечно, соревнования по ловле корюшки. https://chukotka.travel/events/korfest-2025/ Фестиваль «ФИШтиваль» 30 апреля – 3 мая, Зеленоградск Каждые майские праздники в Зеленоградске проводится выставка морской гастрономии. Лучшие проекты из Калининграда, других регионов страны и наши зарубежные друзья делятся своим взглядом на уличную еду из рыбы и морепродуктов. http://fishtival.ru Городской праздник «МидияСаммит» Май, Владивосток На протяжении двух недель рестораны-участники фестиваля из Приморского края предлагают жителям и гостям региона тихоокеанские мидии в разнообразных соусах по единой цене, а также другие блюда из локальных продуктов. Главным событием фестиваля является городской праздник «МидияСаммит» во Владивостоке, на котором можно продегустировать различные морские деликатесы, посетить мастер-классы и даже стать чемпионом фестиваля по поеданию мидий на скорость. Гастрофестиваль «ЕСТЬ» 12-14 июня, Уфа С 2018 года фестиваль уверенно удерживает звание крупнейшего гастрономического события Республики Башкортостан. В 2025 м он собрал более 220 000 гостей. На площадке Уфа-Арена будут представлены изысканные блюда от именитых шеф поваров; увлекательные мастер классы для взрослых и детей; яркие выступления уфимских музыкальных групп; захватывающая творческая «битва» барменов, блогеров и шеф поваров. https://restfestufa.ru Гастрофестиваль «Боргойская баранина» Июнь, Атаган-Булаг, Джидинский район, Республика Бурятия Для тех, кто любит баранину и активный отдых. В программе: дегустация блюд, мастер-классы от шеф-поваров, концертная программа, фуд-корт, конкурсы, розыгрыши, спортивные состязания (конные скачки, борьба, стрельба из лука, разбивание хребтовой кости, шагай наадан) https://gastro.event-buryatia.ru Гастрофестиваль «ПапоротнИКРАб» Июнь, Петропавловск-Камчатский Гости традиционно смогут попробовать авторские блюда из локальных продуктов Камчатского края - папоротника, краба и икры, поучаствовать в сборе дикоросов и посетить гастрономические мастер классы от ведущих шеф поваров. Программа также включает деловую секцию, народные гуляния и уникальный гастрономический тур. https://paporotnikrab.ru Летний международный фестиваль «Вкус Москвы» 27 – 28 июня, Москва Вот уже более десяти лет гостей фестиваля ждет все самое лучшее: избранные компании-участники, самые популярные и интересные шеф-повара мирового уровня, лучшие столичные рестораны, винные и гастрономические мастер-классы, широкий спектр интерактивных развлечений и, конечно же, множество разнообразных деликатесов. https://tastefestival.ru/meropriyatiya/vkus-moskvy/ Большой гастрономический фестиваль «Сытый Бабр» 27-28 июня, Иркутск Двухдневное гастрономическое путешествие в историческом центре Иркутска (памятник Александру III) с живописным видом на реку Ангару. Более 100 региональных гастропроектов и производителей, более 20 локаций, в том числе летний кинотеатр и гастрономический лекторий. https://edafest.ru/ Международный фестиваль национальной финно-угорской кухни «Быг-Быг» 28-29 июня, деревня Старые Быги Главные участники гастрономического праздника в Республике Удмуртия — финно-угорские народы, проживающие в разных уголках России: коми, марийцы, карелы и другие. На фестиваль они привозят блюда по рецептам своих национальных кухонь. https://bygbygfest.ru/ Фестиваль сыра 5-6 июля, Кострома Гости фестиваля могут посетить выставку-ярмарку молочной и сырной продукции, а также отведать разнообразные блюда из сыра. В программе праздника — кулинарные мастер-классы, фестиваль народных художественных промыслов и концерт с участием творческих коллективов. https://der.kostroma.gov.ru/news/detail.php/295878/ Фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!» 10 – 12 июля, Новосибирск Масштабный гастротуристический фестиваль на Михайловской набережной, который собирает более 300 000 участников. Это масштабная площадка для продвижения гастрономической культуры и туризма Сибири. Концерты, гастрошоу, мастер-классы, ремесленные ярмарки и экскурсионные маршруты превратили Новосибирск в центр притяжения профессионалов и любителей гастрономии со всей страны и из-за рубежа. https://horecasiberia.ru Праздник огурца Июль, Суздаль Праздник огурца проходит на территории Музея деревянного зодчества. В программе фестиваля — огуречные деликатесы, конкурсы на лучший костюм, мастер-классы, концерты фольклорных артистов и традиционные русские забавы. В финале в небо запускают главный символ торжества — летающий Огурчик. Международный фестиваль «Космическая еда» Август, Калуга IV Международный фестиваль Космической еды - уникальное событие, объединяющее науку, гастрономию и развлечения. Гостей ждут познавательные лекции от космонавтов, учёных и технологов о будущем космического питания, медицинских аспектах рационов на МКС, аэропонике и производстве еды для дальних миссий, а также мастер классы по приготовлению космического хлеба и других блюд, которые отправляют на орбиту. https://spacefoodfestival.ru Городской пикник «Пир на Волге» 22 – 23 августа, Ярославль Фестиваль в парке Тысячелетия Ярославля собирает тысячи участников. Программа включает: дегустации; кулинарные шоу; мастер классы по приготовлению блюд; живую музыку и танцы; конкурсы; выступления звёзд, кулинаров и диетологов. Гости могут не только попробовать разнообразные угощения, но и научиться готовить, поучаствовать в создании новых рецептов, сувениров или арт объектов. Это праздник, который порадует и гурманов, и любителей творчества. https://пирнаволге.рф Арбузный фестиваль 22 августа, Камышин Около 60 тонн арбузов уходит на угощения гостей и в качестве призов в различных конкурсах фестиваля. Обязательным атрибутом праздника является «Арбузный парад» — театрализованное шествие по центральным улицам города. https://arbuzfest.ru/ Арктический фестиваль «Териберка» Даты уточняются, Териберка Ежегодное событие, посвящённое культуре и традициям Кольского полуострова. В программе мероприятия гастрономическое путешествие и дегустация блюд арктической кухни. Гости смогут приобрести сувениры, отражающие дух Мурманской области, посетить творческие мастер-классы и насладиться живой музыкой. Всё это разворачивается на фоне впечатляющих северных пейзажей — скал, моря и тундры. http://teriberkafest.ru Гастрофестиваль «Берега вкуса» 26-30 августа, Благовещенск Набережная реки Амур соберёт лучших шеф-поваров Амурской области для мастер-классов, шоу и дегустаций, а также для установления новых кулинарных рекордов, продолжая традиции яркого события на границе России и Китая. https://beregavkusa.info/ Гастрофестиваль «Вкус Петербурга» 11-13 сентября, Санкт-Петербург Фестиваль Вкус Петербурга пройдет совместно с фестивалем «Чай и кофе». За три дня на Московской площади вы сможете окунуться в теплую атмосферу вкусов и ароматов. Вас ждут: мастер-классы в формате открытой кухни, музыкальная программа, выставка-ярмарка уникальных товаров. https://tastefestival.ru/meropriyatiya/vkus-peterburga/ Гастрофестиваль «Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути» Сентябрь, Чита Международный фестиваль, объединяющий традиции трёх стран — России, Китая и Монголии. Гостей ждет ресторан под открытым небом, концертная программа, мастер-классы от именитых шеф-поваров и дегустации продукции местных производителей. Областной гастрономический фестиваль «Донская уха» Сентябрь, станица Старочеркасская, Ростовская область Во время фестиваля шеф-поварами будет сварено более тысячи литров ухи для дегустации. В зоне фуд-маркета и ремесленной ярмарки будут работать 20 участников, которые накормят и развлекут вас. Весь день на просторном песчаном берегу Дона можно поучаствовать в разнообразных конкурсах, викторинах, спортивных состязаниях, соревнованиях по рыбной ловле и мастер-классах, а также послушать казачьи песни и посмотреть на зажигательные казачьи пляски. https://uha.visitdon.ru/ Городской пикник Kaliningrad Street Food 5-7 сентября, Калининград Самый авторитетный в России фестиваль уличной еды, где можно попробовать как ставшие уже классическими блюда, так и авторские экспериментальные. Традиционная Всероссийская премия «Russian Street Food Awards» найдёт своих победителей с помощью профессионального жюри. https://streetfoodrussia.com Горчичный фестиваль «Волгоград. Сарепта – горчичная столица» 27 сентября Волгоград В этом году фестиваль станет десятым по счету, который проводит музей-заповедник «Старая Сарепта» и будет посвящен 260-летию с начала основания Сарепты. В программе фестиваля горчичные дегустации, экскурсии, мастер-классы, концерты, розыгрыши призов, конкурсы, ярмарка, интерактивные программы для детей и взрослых и другие развлекательные мероприятия! https://sareptamuseum.ru/show-item/gorfest2025/ Фестиваль-форум «Баран-Талган» Октябрь, Абакан Фестиваль объединяет ценителей местной кухни, профессионалов гастроиндустрии и туристов, заинтересованных в самобытной культуре Республики Хакасия https://vk.com/barantalgan Международный форум-фестиваль «ГастроОстрова» Первая половина октября, Южно-Сахалинск Программа мероприятия соберёт шеф-поваров Сахалинской области и островных государств мира для демонстрации возможностей «островной кухни». Фестиваль «Вкус Якутии» Конец ноября – начало декабря, Якутск Фестиваль проходит в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Он объединяет традиции народа саха, искусство, спорт, гастрономию и зимнюю атмосферу региона. За годы проведения мероприятие стал одной из узнаваемых визитных карточек республики, привлекая гостей и жителей разнообразной программой и яркими событиями https://winteryakutia.ru Редакция ТБ благодарит за подготовку материала Леонида Гелибтермана, вице-президента Всемирной организации винного туризма по региону Евразия, председателя комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии. Фото: организаторы фестивалей

