|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
30 января
«МидияСаммит», «Боргойская баранина» и «Быг-Быг»: главные гастрофестивали России - 2026
В 2026 году календарь гастрономических фестивалей России от Калининграда до Чукотки обещает быть очень насыщенным
В последние годы гастрономический туризм в России переживает настоящий расцвет. По оценкам экспертов комитета гастрономического туризма Российского союза туриндустрии (РСТ) ежегодный рост составляет 15-17%. Всё больше путешественников открывают для себя страну через её кулинарное наследие: региональные деликатесы, старинные рецепты, локальные продукты и уникальные гастрономические традиции разных народов, населяющих нашу огромную страну.
Рост интереса к гастротуризму подкрепляется активной поддержкой на региональном и федеральном уровнях: местные власти осознают потенциал гастрономических событий как инструмента развития территорий, привлечения туристов и сохранения культурного кода через еду.
По мнению председателя комитета РСТ по гастротуризму Леонида Гелибтермана одним из самых эффективных инструментов привлечения туристов являются региональные гастрофестивали.
Эти специальные культурно-массовые события, ориентированы на знакомство посетителей с гастрономическими брендами региона, включая блюда региональной кухни и общую гастрономическую культуру. Такие события дают возможность не только попробовать, но и понять, как еда связывает прошлое и настоящее, формирует идентичность места и культурный код народов.
В 2026 году календарь гастрономических фестивалей России от Калининграда до Чукотки обещает быть очень насыщенным.
Зимний фестиваль завтраков «BreakFest»
1 – 31 января, Москва и ещё 36 городов России
Более 400 ресторанов-участников по всей России создают специальные авторские меню завтраков в нескольких категориях: «локальный завтрак», «здоровый завтрак», «классический завтрак», «авторский завтрак».
https://project1933994.tilda.ws/
Фестиваль «НаВажный Fest»
16 февраля – 1 марта, Сахалин
Возможность окунуться в атмосферу островной кухни и традиций. Участники ресторанного фестиваля предлагают сет из блюд, главным ингредиентом которых традиционно станут сезонные рыбы – корюшка и навага.
https://agrotrade.sakhalin.gov.ru/press-center/news/osnovnye/ostrovnye-zavedeniya-obshchepita-gotovyatsya-vkusno-udivlyat-gostey-navazhnogo-festa-/
Фестиваль корюшки «Корфест»
17 – 18 апреля, Анадырь
Масштабный культурно-спортивный праздник Чукотского автономного округа, который собирает более 5 тысяч участников и гостей. В программе, как всегда, насыщенная культурная программа, уникальная для Чукотки гастрономическая площадка, и, конечно, соревнования по ловле корюшки.
https://chukotka.travel/events/korfest-2025/
Фестиваль «ФИШтиваль»
30 апреля – 3 мая, Зеленоградск
Каждые майские праздники в Зеленоградске проводится выставка морской гастрономии. Лучшие проекты из Калининграда, других регионов страны и наши зарубежные друзья делятся своим взглядом на уличную еду из рыбы и морепродуктов.
Городской праздник «МидияСаммит»
Май, Владивосток
На протяжении двух недель рестораны-участники фестиваля из Приморского края предлагают жителям и гостям региона тихоокеанские мидии в разнообразных соусах по единой цене, а также другие блюда из локальных продуктов. Главным событием фестиваля является городской праздник «МидияСаммит» во Владивостоке, на котором можно продегустировать различные морские деликатесы, посетить мастер-классы и даже стать чемпионом фестиваля по поеданию мидий на скорость.
Гастрофестиваль «ЕСТЬ»
12-14 июня, Уфа
С 2018 года фестиваль уверенно удерживает звание крупнейшего гастрономического события Республики Башкортостан. В 2025 м он собрал более 220 000 гостей. На площадке Уфа-Арена будут представлены изысканные блюда от именитых шеф поваров; увлекательные мастер классы для взрослых и детей; яркие выступления уфимских музыкальных групп; захватывающая творческая «битва» барменов, блогеров и шеф поваров.
Гастрофестиваль «Боргойская баранина»
Июнь, Атаган-Булаг, Джидинский район, Республика Бурятия
Для тех, кто любит баранину и активный отдых. В программе: дегустация блюд, мастер-классы от шеф-поваров, концертная программа, фуд-корт, конкурсы, розыгрыши, спортивные состязания (конные скачки, борьба, стрельба из лука, разбивание хребтовой кости, шагай наадан)
https://gastro.event-buryatia.ru
Гастрофестиваль «ПапоротнИКРАб»
Июнь, Петропавловск-Камчатский
Гости традиционно смогут попробовать авторские блюда из локальных продуктов Камчатского края - папоротника, краба и икры, поучаствовать в сборе дикоросов и посетить гастрономические мастер классы от ведущих шеф поваров. Программа также включает деловую секцию, народные гуляния и уникальный гастрономический тур.
Летний международный фестиваль «Вкус Москвы»
27 – 28 июня, Москва
Вот уже более десяти лет гостей фестиваля ждет все самое лучшее: избранные компании-участники, самые популярные и интересные шеф-повара мирового уровня, лучшие столичные рестораны, винные и гастрономические мастер-классы, широкий спектр интерактивных развлечений и, конечно же, множество разнообразных деликатесов.
https://tastefestival.ru/meropriyatiya/vkus-moskvy/
Большой гастрономический фестиваль «Сытый Бабр»
27-28 июня, Иркутск
Двухдневное гастрономическое путешествие в историческом центре Иркутска (памятник Александру III) с живописным видом на реку Ангару. Более 100 региональных гастропроектов и производителей, более 20 локаций, в том числе летний кинотеатр и гастрономический лекторий.
Международный фестиваль национальной финно-угорской кухни «Быг-Быг»
28-29 июня, деревня Старые Быги
Главные участники гастрономического праздника в Республике Удмуртия — финно-угорские народы, проживающие в разных уголках России: коми, марийцы, карелы и другие. На фестиваль они привозят блюда по рецептам своих национальных кухонь.
Фестиваль сыра
5-6 июля, Кострома
Гости фестиваля могут посетить выставку-ярмарку молочной и сырной продукции, а также отведать разнообразные блюда из сыра. В программе праздника — кулинарные мастер-классы, фестиваль народных художественных промыслов и концерт с участием творческих коллективов.
https://der.kostroma.gov.ru/news/detail.php/295878/
Фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!»
10 – 12 июля, Новосибирск
Масштабный гастротуристический фестиваль на Михайловской набережной, который собирает более 300 000 участников. Это масштабная площадка для продвижения гастрономической культуры и туризма Сибири. Концерты, гастрошоу, мастер-классы, ремесленные ярмарки и экскурсионные маршруты превратили Новосибирск в центр притяжения профессионалов и любителей гастрономии со всей страны и из-за рубежа.
Праздник огурца
Июль, Суздаль
Праздник огурца проходит на территории Музея деревянного зодчества. В программе фестиваля — огуречные деликатесы, конкурсы на лучший костюм, мастер-классы, концерты фольклорных артистов и традиционные русские забавы. В финале в небо запускают главный символ торжества — летающий Огурчик.
Международный фестиваль «Космическая еда»
Август, Калуга
IV Международный фестиваль Космической еды - уникальное событие, объединяющее науку, гастрономию и развлечения. Гостей ждут познавательные лекции от космонавтов, учёных и технологов о будущем космического питания, медицинских аспектах рационов на МКС, аэропонике и производстве еды для дальних миссий, а также мастер классы по приготовлению космического хлеба и других блюд, которые отправляют на орбиту.
Городской пикник «Пир на Волге»
22 – 23 августа, Ярославль
Фестиваль в парке Тысячелетия Ярославля собирает тысячи участников. Программа включает: дегустации; кулинарные шоу; мастер классы по приготовлению блюд; живую музыку и танцы; конкурсы; выступления звёзд, кулинаров и диетологов. Гости могут не только попробовать разнообразные угощения, но и научиться готовить, поучаствовать в создании новых рецептов, сувениров или арт объектов. Это праздник, который порадует и гурманов, и любителей творчества.
https://пирнаволге.рф
Арбузный фестиваль
22 августа, Камышин
Около 60 тонн арбузов уходит на угощения гостей и в качестве призов в различных конкурсах фестиваля. Обязательным атрибутом праздника является «Арбузный парад» — театрализованное шествие по центральным улицам города.
Арктический фестиваль «Териберка»
Даты уточняются, Териберка
Ежегодное событие, посвящённое культуре и традициям Кольского полуострова. В программе мероприятия гастрономическое путешествие и дегустация блюд арктической кухни. Гости смогут приобрести сувениры, отражающие дух Мурманской области, посетить творческие мастер-классы и насладиться живой музыкой. Всё это разворачивается на фоне впечатляющих северных пейзажей — скал, моря и тундры.
Гастрофестиваль «Берега вкуса»
26-30 августа, Благовещенск
Набережная реки Амур соберёт лучших шеф-поваров Амурской области для мастер-классов, шоу и дегустаций, а также для установления новых кулинарных рекордов, продолжая традиции яркого события на границе России и Китая.
Гастрофестиваль «Вкус Петербурга»
11-13 сентября, Санкт-Петербург
Фестиваль Вкус Петербурга пройдет совместно с фестивалем «Чай и кофе».
За три дня на Московской площади вы сможете окунуться в теплую атмосферу вкусов и ароматов. Вас ждут: мастер-классы в формате открытой кухни, музыкальная программа, выставка-ярмарка уникальных товаров.
https://tastefestival.ru/meropriyatiya/vkus-peterburga/
Гастрофестиваль «Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути»
Сентябрь, Чита
Международный фестиваль, объединяющий традиции трёх стран — России, Китая и Монголии. Гостей ждет ресторан под открытым небом, концертная программа, мастер-классы от именитых шеф-поваров и дегустации продукции местных производителей.
Областной гастрономический фестиваль «Донская уха»
Сентябрь, станица Старочеркасская, Ростовская область
Во время фестиваля шеф-поварами будет сварено более тысячи литров ухи для дегустации. В зоне фуд-маркета и ремесленной ярмарки будут работать 20 участников, которые накормят и развлекут вас. Весь день на просторном песчаном берегу Дона можно поучаствовать в разнообразных конкурсах, викторинах, спортивных состязаниях, соревнованиях по рыбной ловле и мастер-классах, а также послушать казачьи песни и посмотреть на зажигательные казачьи пляски.
Городской пикник Kaliningrad Street Food
5-7 сентября, Калининград
Самый авторитетный в России фестиваль уличной еды, где можно попробовать как ставшие уже классическими блюда, так и авторские экспериментальные. Традиционная Всероссийская премия «Russian Street Food Awards» найдёт своих победителей с помощью профессионального жюри.
Горчичный фестиваль «Волгоград. Сарепта – горчичная столица»
27 сентября Волгоград
В этом году фестиваль станет десятым по счету, который проводит музей-заповедник «Старая Сарепта» и будет посвящен 260-летию с начала основания Сарепты. В программе фестиваля горчичные дегустации, экскурсии, мастер-классы, концерты, розыгрыши призов, конкурсы, ярмарка, интерактивные программы для детей и взрослых и другие развлекательные мероприятия!
https://sareptamuseum.ru/show-item/gorfest2025/
Фестиваль-форум «Баран-Талган»
Октябрь, Абакан
Фестиваль объединяет ценителей местной кухни, профессионалов гастроиндустрии и туристов, заинтересованных в самобытной культуре Республики Хакасия
Международный форум-фестиваль «ГастроОстрова»
Первая половина октября, Южно-Сахалинск
Программа мероприятия соберёт шеф-поваров Сахалинской области и островных государств мира для демонстрации возможностей «островной кухни».
Фестиваль «Вкус Якутии»
Конец ноября – начало декабря, Якутск
Фестиваль проходит в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Он объединяет традиции народа саха, искусство, спорт, гастрономию и зимнюю атмосферу региона. За годы проведения мероприятие стал одной из узнаваемых визитных карточек республики, привлекая гостей и жителей разнообразной программой и яркими событиями
Редакция ТБ благодарит за подготовку материала Леонида Гелибтермана, вице-президента Всемирной организации винного туризма по региону Евразия, председателя комитета по гастрономическому туризму
Российского союза туриндустрии.
Фото: организаторы фестивалей
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|