30 января
Российские туроператоры надеются на отмену рекомендаций о нежелательности поездок в Венесуэлу
Дональд Трамп вчера заявил, что США откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации
Российские туроператоры надеются на отмену рекомендаций МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок в Венесуэлу в связи с возможным открытием ее воздушного пространства, сообщил журналистам пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, которого цитирует сегодня «Интерфакс».
"МИД и Минэкономразвития не отменяли официальную рекомендацию для граждан России воздержаться от поездок в Венесуэлу, а туроператорам воздержаться от продажи туров.
Как только это произойдет, можно будет рассматривать возможность возобновления регулярного туристического потока между Россией и Венесуэлой", - заявил он.
После этого МИД и Минэкономразвития посоветовали туристам не ездить в страну.
"Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности в Венесуэле.
В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак, Минэкономразвития России рекомендует гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в республику в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки», - говорилось в сообщении министерства.
