Российские туроператоры надеются на отмену рекомендаций МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок в Венесуэлу в связи с возможным открытием ее воздушного пространства, сообщил журналистам пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, которого цитирует сегодня «Интерфакс».

"МИД и Минэкономразвития не отменяли официальную рекомендацию для граждан России воздержаться от поездок в Венесуэлу, а туроператорам воздержаться от продажи туров.

Как только это произойдет, можно будет рассматривать возможность возобновления регулярного туристического потока между Россией и Венесуэлой", - заявил он.



По сообщениям американских СМИ, Дональд Трамп во время заседания своего кабинета заявил, что США откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации.

"На данный момент российские туроператоры надеются, что стабилизация ситуации и изменение официальных рекомендаций произойдут в ближайшее время, что позволит восстановить безопасные туристические поездки в эту страну", - добавил г-н Абдюханов.



Как сообщалось ранее, в ночь на 3 января армия США нанесла удары по территории Венесуэлы, захватили президента страны Николаса Мадура с супругой и вывезли в Нью-Йорк.

После этого МИД и Минэкономразвития посоветовали туристам не ездить в страну.

"Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности в Венесуэле.

В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак, Минэкономразвития России рекомендует гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в республику в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки», - говорилось в сообщении министерства.



«Российским туроператорам, турагентам рекомендуется приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки и в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Венесуэлу о текущей ситуации, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона N 132-ФЗ», - говорилось также в сообщении.



В Минэкономразвития напомнили также, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации турпродукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия, угроза безопасности и другое).

/TOURBUS.RU