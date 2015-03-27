|
30 января
"Шереметьево” купило "Домодедово" за полцены
Структура аэропорта "Шереметьево" приобрела в четверг выставленный на торги аэропорт "Домодедово" за 66,13 млрд руб. при первоначальной цене в 132 млрд
Структура аэропорта "Шереметьево" приобрела выставленный на торги аэропорт "Домодедово" 66,13 млрд рублей, что составило половину от начальной цены, сообщила пресс-служба банка ПСБ.
Первоначальная цена ООО "ДМЕ Холдинг", как сообщалось, составляла 132,3 млрд рублей.
На участие в аукционе было подано пять заявок. К торгам не допустили предпринимателя Евгения Рыбалкина, АО «Альма» и ООО «Аргана». В аукционе участвовали структуры "Шереметьево" и аэропорта "Внуково", - сообщает «КоммерсантЪ»
Торги проходили в виде голландского аукциона (изначально объявляется максимальная цена). Шаг на понижение был выбран в 10%, то есть в 13,2 млрд руб.
Минимальный порог был установлен в 66,1 млрд руб. В итоге аэропорт продали по минимальной стоимости.
Как считают в министерстве, это актив, который имеет большую задолженность, требует значительных финансовых инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития.
Как сообщало на минувшей неделе РИА «Новости», бывший бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик направил в Верховный суд России кассационную жалобу с просьбой пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт "Домодедово" в собственность государства.
Жалоба г-на Каменщика поступила в высшую судебную инстанцию 23 января. Решения по таким жалобам, как правило, выносятся в течение двух-трех месяцев.
Напомним, что десятый арбитражный апелляционный суд в сентябре отклонил жалобы Каменщика и еще одного бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Валерия Когана на решение первой инстанции, и оно вступило в силу. Арбитражный суд Московской области отклонил впоследствии и кассации ответчиков. Разбирательство проходит в закрытом режиме.
Как отмечают эксперты АТОР, "Теоретически возможны как положительные, так и отрицательные изменения произошедшнй вчера покупки. Среди первых – унификация сервисов и навигации, общие программы лояльности и привилегий для пассажиров во всех терминалах обоих аэропортов. Оптимизация маршрутной сети, когда единый оператор мог бы рациональнее распределить рейсы по терминалам, уменьшив перегруженность. Например, выделить определенные хабы для чартерных рейсов или low-cost авиакомпаний.
Среди теоретически возможных негативных последствий – исчезновение конкуренции между независимыми операторами может привести к росту цен на парковку, услуги бизнес-залов, питание в терминалах, а также к увеличению сборов для авиакомпаний, что в конечном итоге может отразиться на стоимости авиабилетов. Кроме того, единый крупный оператор может стать менее гибким и клиентоориентированным. Решение проблем пассажиров может замедлиться из-за сложной корпоративной структуры.
Кроме того, по данным из открытых источников, долговая нагрузка "Домодедово" составляет около 75 млрд руб. То есть на фоне стагнации авиаотрасли новый собственник должен изыскать средства еще и на их покрытие".
