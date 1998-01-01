Туроператоры: Информация о «вспышке вируса Коксаки» не повлияла на спрос на Таиланд

Ранее Роспотребнадзор и телеграм-канал SHOT сообщили о «вспышке заболевания» среди детей в одном из тайских отелей

По информации «Интерфакса» телеграм-канал SHOT сообщил о вспышке вируса Коксаки среди детей из России в одном из тайских отелей.

В свою очередь, Роспотребнадзор направил запрос властям страны, а также рекомендовал туристам соблюдать базовые нормы гигиены для предотвращения заражения энтеровирусными инфекциями.

Между тем спрос на туры в Таиланд в конце января остается очень высоким, несмотря на появление информации о возможном массовом заражении детей из России вирусом коксаки в одном из отелей, - сообщает РСТ. По данным экспертов Российского союза туриндустрии , обращений от туристов в страховые компании в связи с заражением вирусом не поступало, а принимающие партнеры туроператоров сообщили, что никаких предупреждений со стороны местных властей не получали.

Как пояснил руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев, энтеровирусы – распространенная инфекция, в той же Турции туристы сталкиваются с ней практически каждое лето. Как правило, дети заражаются ими в бассейнах, но и в этом случае речь обычно идет об одном-двух пострадавших.

«Относительно массовости заболевания в Таиланде информации у нас нет, коллеги сразу бы об этом сообщили. Непонятна цель обращения Роспотребнадзора – проблема несколько преувеличена, никогда в Таиланде подобные истории не были массовыми, так как в отелях понимают ситуацию и оперативно проводят профилактические мероприятия.

Но с рекомендацией ведомства чаще мыть руки не поспоришь – это действительно помогает», – добавил он.

«Мы запросили несколько принимающих партнеров в Таиланде – они ничего не слышали о подобном инциденте. Отдых россиян в отелях страны проходит в обычном режиме», – сказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

В компании ITM group подчеркнули, что это локальная история, не влияющая ни на спрос, ни на продажи направления.

«Как нам сообщает принимающая компания, ситуация находится под контролем соответствующих служб. Если будет что-то серьезное типа коронавируса, мы сообщим и туристам, и СМИ. Как правило, наиболее уязвимая группа – дети, так как у них еще не сформировался иммунитет к энтеровирусам. У взрослых он обычно есть, поэтому вспышки заболевания не получают широкого распространения», – уточнил руководитель PR-отдела Андрей Подколзин.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева отметила, что по поводу «коксаки» не было не одного обращения от турагентов.

«Спрос на Таиланд по-прежнему устойчиво высокий. Думаю, вирусом коксаки россиян не напугаешь, туристы периодически сталкиваются с ним и в Сочи, и в Турции. Конечно, на отдыхе болеть неприятно, поэтому советуем соблюдать стандартные правила гигиены», – рассказала она.

Аналитик PR-службы компании «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко отметила, что единичный случай заражения в одном отеле Пхукета некорректно считать «волной коксаки в Таиланде», как пишут некоторые СМИ.

«Мы не отмечаем влияния инцидента на спрос, также не поступало комментариев от партнеров или вопросов от клиентов, поскольку событие не носит массовый характер», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU





