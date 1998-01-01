|
29 января
Эксперты: Турбизнес обеспокоен ростом налоговой нагрузки
Среди факторов, работающих против развития внутреннего туризма - крепкий рубль, высокая ключевая ставка для бизнеса, инфляция и рост цен на услуги поставщиков
Турбизнес обеспокоен ростом налоговой нагрузки, в том числе за счет ставки турналога, кроме того, на фоне крепкого рубля выездной туризм становится более привлекательным, чем внутренний, рассказали представители туротрасли, которых цитирует «Интерфакс».
«Со стороны бизнеса мы слышим серьезные опасения за 2026 год, в том числе из-за роста турналога. С точки зрения платежеспособного спроса мы в лучшем случае вышли на плато. При этом все отмечают рост фонда оплаты труда, рост трат на закупки, инфляция.
Безусловно, есть рост налоговой нагрузки. Введение НДС на УСН также достаточно болезненно, так как в гостиничной индустрии много небольших отелей, плюс растет нагрузка за счет турналога.
Бизнес начинает испытывать определенные сложности, потому что существующая невысокая рентабельность сводится к нулю. У некоторых ситуация более печальная», - рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.
С ним согласен президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, который отмечает, что уровень рентабельности среднего отеля в России – 20%. В эту долю надо вместить все растущие расходы – рост зарплат, коммунальные платежи, продукты, ремонт номерного фонда и его реновацию, платежи по кредитам и так далее.
Это, по большому счету, ниже инфляции и точно не учитывает тот 1% турналога, который был уже в прошлом году. То есть бизнес уже вынужден был взять этот процент туристического налога к себе на расходы", - подчеркнул президент РСТ.
При этом минимальная ставка (100 рублей) должна быть отменена. Кроме того, предлагается отдельно разработать механизм взимания турналога в санаториях.
Но против нас сегодня работает целый ряд факторов: крепкий рубль, ключевая ставка для бизнеса, инфляция, рост цен на практически все услуги поставщиков для турбизнеса из-за НДС. Это все влияет на наши операционные показатели и отражается на ценах для потребителя", - заключил эксперт.
