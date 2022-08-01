СберАналитика: Россияне потратили на новогодние турпоездки рекордные 80,7 млрд руб

Это на 23% больше, чем за тот же период прошлого года

С 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года россияне совершили 11,8 млн поездок по стране. Это на 9,1% больше, чем в прошлогодние новогодние праздники, говорится в исследовании СберАналитики, опубликованном сегодня.

На топ-10 регионов пришлось 64,4% турпоездок. Самыми популярными направлениями стали Москва (19% поездок), Московская область (18,9%), Санкт-Петербург (7,8%), Ленинградская область (6,4%), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (2%), Владимирская (1,9%), Свердловская (1,9%), Нижегородская (1,4%) и Тульская (1,4%) области.

Из перечисленных регионов наиболее позитивная динамика по количеству турпоездок — в Татарстане (+19,7% к прошлым новогодним праздникам), Санкт-Петербурге (+15,1%) и Свердловской области (+14%).

Средняя продолжительность новогодних путешествий выросла с трех до четырех дней. Также изменилось соотношение туристов и экскурсантов, то есть тех, кто находился в другом регионе менее суток: в прошлом году их было примерно поровну, то в эти праздники туристы составили 58,7% всего потока, а экскурсанты — 41,3%.

Общие траты российских туристов в новогодних поездках по стране составили 80,7 млрд рублей — это на 25,3% больше, чем за тот же период год назад. 79% расходов были оплачены картой, 13,6% — наличными, 7,4% — переводами.

Больше всего денег во время турпоездок россияне расходовали в продовольственных магазинах (26,9%). Значимую долю также заняли траты на общепит (15,9%), непродовольственные магазины (14,7%) и личный транспорт (8,1%).

Самый высокий средний чек пришелся на отели — 6678 рублей. На втором месте непродовольственные магазины - 2901 рубль, на третьем услуги - 2442 рубля.

Исследование СберАналитики проводилось с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года по всей России. Данные основаны на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц.

Также использованы данные из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволило детально анализировать разные рынки с учетом их отраслевых и региональных особенностей, - отметили в компании.

/TOURBUS.RU