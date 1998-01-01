Началась регистрация на VIII Конгресс турагентов «Миссия: Космос»

В этом году конгресс вновь пройдет в формате одного насыщенного бизнес-дня, который объединит ключевых игроков туррынка

Российский союз туриндустрии объявил об открытии регистрации на VIII Конгресс турагентов «Миссия: Космос» — главное профессиональное событие весны для турагентского сообщества.

В этом году конгресс вновь пройдет в формате одного насыщенного бизнес-дня, который объединит ключевых игроков туристического рынка, презентации новинок и профессиональное общение.



Как сообщает РСТ, конгресс турагентов на протяжении нескольких лет остается одной из основных площадок для взаимодействия турагентов с туроператорами, туристическими компаниями и поставщиками сервисных решений.

Формат мероприятия ориентирован на практическую работу с рынком и обсуждение актуальных вопросов агентского бизнеса.



Конгресс традиционно вызывает высокий интерес в профессиональной среде. В прошлом году его гостями стали 1357 участников из 67 регионов России. Свои продукты и решения представили 65 туристических компаний — от крупных федеральных туроператоров до нишевых игроков и региональных проектов.



Деловая программа конгресса будет выстроена по принципу трех параллельных залов, охватывающих основные направления деятельности турагентского бизнеса:

🔹Зал «Выездной туризм» — зарубежные направления, новые отельные проекты, полетные программы и продуктовые решения туроператоров

🔹Зал «Внутренний туризм» — развитие российских направлений, региональные туристические продукты, сезонные предложения и новые форматы путешествий по России

🔹Зал «Сервисы для развития агентского бизнеса» — маркетинг и продажи, автоматизация процессов, юридические и бухгалтерские вопросы, финансовые и технологические решения, необходимые для повседневной работы туристических компаний



В рамках программы участники смогут познакомиться с новинками туристического рынка и обсудить ключевые изменения в работе агентского бизнеса.

Отдельный блок будет посвящен вопросам обеспечения деятельности туристических компаний — правовым, финансовым и организационным аспектам.



В течение дня в фойе будет работать воркшоп, где туроператоры и туристические компании смогут представить свои продукты и сервисы в формате личного общения с турагентами.

Конгресс завершится традиционной вечеринкой — возможностью пообщаться, поднять бокалы и повеселиться после насыщенного дня.



Регистрация на VIII Конгресс турагентов «Миссия: Космос» уже открыта.

❗️Промокоды на бесплатное участие турагенты могут получить у туроператоров — партнеров конгресса.

🚨Турагенты – члены РСТ могут получить промокоды в исполнительной дирекции союза (rst@rst.ru).

Туристический компании, заинтересованные в участии в конгрессе в качестве партнеров, могут обращаться по вопросам сотрудничества:

📩 rst@rst.ru

📱 +7911333-30-66 Дмитрий Манин, исполнительный директор РСТ

Фото: Николай Болт, РСТ

