Cервисом Visit Russia займутся Минэкономразвития и Минцифры

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал поручение Минэкономразвития и Минцифры совместно с «Центром биометрических технологий» и отраслевыми организациями, заинтересованными во въездном туризме, рассмотреть обращение Российского союза туриндустриии «Центра развития международного сотрудничества в сфере туризма» по поводу поддержки проекта Visit Russia и о результатах доложить правительству.

Visit Russia – многофункциональный цифровой сервис для иностранных туристов, планирующих посетить Российскую Федерацию.

Проект реализуется АНО «Центр развития международного сотрудничества в сфере индустрии туризма» при поддержке РСТ, - сообщает пресс-служба РСТ.

Ранее президент РСТ Илья Уманский обратился к генеральному директору Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлане Чупшевой с просьбой оказать содействие проекту Visit Russia как пилотному сервису для иностранных туристов и поддержать ограниченное подключение его мобильного приложения к Единой биометрической системе (ЕБС) для верификации иностранных туристов и предоставления им полного перечня необходимых услуг.

Как сказано в письме, техническая возможность такого подключения уже согласована с «Центром биометрических технологий».

В своем письме г-н Уманский отметил, что сервис Visit Russia разработан по инициативе представителей российского бизнес-сообщества и ориентирован на продвижение и реализацию услуг именно отечественных предпринимателей. Он также способен на рыночной основе обеспечивать защиту внутреннего туристического рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных нелегалов.

Это особенно актуально в свете расширения перечня стран, граждане которых могут посещать Россию в туристических целях по безвизовым спискам или вообще без визы.

«Проект разработан по принципу «одного окна» и предназначен для сопровождения всего клиентского пути въездного туриста, что обеспечивает ему наибольший комфорт и мотивирует иностранных граждан пользоваться именно отечественным электронным сервисом. Наряду с такими функциями агрегатора услуг, как средства размещения, перевозка, экскурсионное обслуживание, услуги инструкторов-проводников, страхование, он имеет и функционал подачи заявления на электронную визу с возможностью получения консультации по заполнению анкеты, сдачи биометрических данных, упрощенного пересечения государственной границы РФ.

В программный комплекс интегрирован модуль перевода на 36 языков мира», – сказано в обращении РСТ.

С предложениями по доработке цифрового профиля иностранного туриста в АСИ обратился также генеральный директор компании «Центр развития международного сотрудничества в сфере туризма» (ЦРТ) Николай Каракаш.

Для создания максимально удобной и эффективной цифровой системы для иностранных туристов в РФ предлагается, в частности, реализовать механизм верификации этого профиля при пересечении им границы РФ, создать сквозные цифровые маршруты для иностранных туристов, для чего им должны быть доступны без ограничений создание виртуальной банковской карты мир, получение eSim карты российского оператора, заселение по биометрии, приобретение билетов во все виды транспорта и оплата услуг с биометрической идентификацией.

Параллельно центр предложил провести дифференциацию режимов для иностранных туристов и иностранных рабочих на основе перечня стран с минимальными миграционными рисками.

В ЦРТ уверены, что необходимо также на законодательном уровне закрепить разделение статусов «иностранный турист» и «иностранный рабочий», учитывая, что иностранный туризм – ключевой драйвер роста экспорта услуг, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений.

