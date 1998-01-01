Новости

В "Корпорации Туризм.РФ" - новый генеральный директор

Новый гендиректор Туризм.РФ Сергей Красноперов сменил на этом посту Сергея Суханова

Срок действия контракта Сергея Суханова на посту генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» истек. Как сообщает пресс-служба Корпорации, Сергей Суханов решил сосредоточиться на личных проектах.

Решением Совета директоров новым гендиректором Туризм.РФ назначен Сергей Красноперов, работавший в Корпорации на позиции исполнительного директора.

Сергею Анатольевичу Красноперову 52 года. Окончил экономический факультет Кубанского государственного университета. После вуза отвечал за финансирование проектов отраслей экономики в администрации города Сочи. С 2003 года – руководитель Комитета экономики и прогнозирования в администрации города Сочи.

С 2006 года – руководитель Управления планирования и отчетности ФГУП «Дирекция развития г. Сочи». Участвовал в подготовке плана Олимпийской инфраструктуры.

В 2007 году – вошёл в руководящий состав Оргкомитета Олимпийских игр в Сочи. В должности вице-президента отвечал за подготовку объектов.

2015 – 2018 годы – заместитель генерального директора компании ООО «Волга Групп Строй», дочерней компании ООО «Волга Групп».

С 2018 года – первый заместитель генерального директора ООО «Северный Широтный Ход», реализующего в том числе совместно с ОАО «РЖД» проект по финансированию, строительству и эксплуатации железнодорожного участка Обская - Салехард – Надым.

С 2021 года – исполнительный директор АО «Корпорация Туризм РФ».

За вклад в подготовку и проведение Олимпийских игр в Сочи награжден орденом Почета.

Реализация проектов в рамках актуального инвестиционного портфеля Туризм.РФ общим объемом 890 млрд рублей продолжается. Сегодня при поддержке Корпорации реализуется 38 проектов на 33 900 номеров в 31 регионе страны, 5 объектов инфраструктуры общим объемом более 1300 современных гостиничных номеров уже введены в эксплуатацию.

Медиахолдинг "Турбизнес" неоднократно освещал масштабные инвестиционные проекты "Корпорации Туризм.РФ".

В частности, обзор реализуемых горнолыжных проектов опубликован в ноярьском выпуске журнала "Турбизнес" и размещен на нашем портале.

/TOURBUS.RU

Фото: "Корпорация Туризм.РФ".

На фото: курорт Новая Анапа в Краснодарском крае и Парк "Три вулкана" на Камчатке



