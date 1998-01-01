Главная
28 января
Пожилая китайская туристка погибла на льду Байкала

Туристка погибла в результате опрокидывания внедорожника, в котором находились десять иностранных туристов


 

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено в Иркутской области после гибели китайской туристки при опрокидывании автомобиля на льду Байкала, сообщает сегодня прокуратура региона.

 

"Прокуратура Ольхонского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) после происшествия, повлекшего гибель 75-летней туристки, оценит законность принятых следователями решений", - говорится в телеграм-канале ведомства.

 

Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", происшествие произошло 28 января в проливе Малое море Прибайкальского нацпарка. На акватории вблизи местности Малый Хужир (Маломорец) перевернулся внедорожник с туристами. По словам очевидцев, машина зацепила колёсами свежий разлом льда и потеряла управление,  перевернулась на крышу. Одной из пассажирок прибывшие на место медики помочь не смогли.

Еще два участника аварии обратились за помощью, у них подозревают травмы головы и позвоночника.

Там напомнили, что выезд на автомобиле на лед Байкала запрещен. В этом месяце подо льдом Байкала в Бурятии погиб водитель авто, в Иркутской области накануне у залива Бирхин без вести пропал авто с двумя людьми, их поиски ведутся до сих пор.

Генконсульство КНР проинформировано о происшествии с китайскими туристами на льду Байкала в Иркутской области, в котором погибла женщина, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Сегодня на льду Малого Моря вблизи острова Ольхон в местности Маломорец перевернулся внедорожник с туристами. К сожалению, погибла 75-летняя пассажирка. Всего в салоне находилось 10 туристов, все – иностранные граждане.

В частности, о произошедшем проинформировали Генеральное консульство Китайской Народной Республики", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

 

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники подразделения по вопросам миграции и Госавтоинспекции, все обстоятельства выясняются, отмечается в сообщении.

"Эта трагедия вновь напомнила, что лед Байкала очень коварен, так как толщина льда везде разная, часто появляются трещины.

Выход и выезд на лед вне официальных переправ опасен для жизни, это может закончиться бедой", - добавил губернатор.

/TOURBUS.RU

 

Фото: Пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

 


