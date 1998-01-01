|
28 января
Пожилая китайская туристка погибла на льду Байкала
Туристка погибла в результате опрокидывания внедорожника, в котором находились десять иностранных туристов
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено в Иркутской области после гибели китайской туристки при опрокидывании автомобиля на льду Байкала, сообщает сегодня прокуратура региона.
"Прокуратура Ольхонского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) после происшествия, повлекшего гибель 75-летней туристки, оценит законность принятых следователями решений", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", происшествие произошло 28 января в проливе Малое море Прибайкальского нацпарка. На акватории вблизи местности Малый Хужир (Маломорец) перевернулся внедорожник с туристами. По словам очевидцев, машина зацепила колёсами свежий разлом льда и потеряла управление, перевернулась на крышу. Одной из пассажирок прибывшие на место медики помочь не смогли.
Еще два участника аварии обратились за помощью, у них подозревают травмы головы и позвоночника.
"Сегодня на льду Малого Моря вблизи острова Ольхон в местности Маломорец перевернулся внедорожник с туристами. К сожалению, погибла 75-летняя пассажирка. Всего в салоне находилось 10 туристов, все – иностранные граждане.
В частности, о произошедшем проинформировали Генеральное консульство Китайской Народной Республики", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники подразделения по вопросам миграции и Госавтоинспекции, все обстоятельства выясняются, отмечается в сообщении.
"Эта трагедия вновь напомнила, что лед Байкала очень коварен, так как толщина льда везде разная, часто появляются трещины.
Выход и выезд на лед вне официальных переправ опасен для жизни, это может закончиться бедой", - добавил губернатор.
Фото: Пресс-служба
