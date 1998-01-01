Новости Иад Расбей: « Рас-эль-Хайма это не только море и пляж, но и уникальная пустыня и экстремальные развлечения» Вице-президент Департамента по развитию туризма Рас-эль-Хайма рассказал о том, что нового и необычного ждет российских туристов в эмирате в наступившем году

Эмират Рас-эль-Хайма активно растет и занимает всё более устойчивые позиции на российском туристическом рынке, - об этом свидетельствуют данные статистики и результаты продаж российских туроператоров. Мы поговорили с вице-президентом Департамента по развитию туризма Рас-эль-Хайма г-ном Иадом Расбей об итогах 2025 года, статистике турпотока российских туристов и перспективах на будущее. — Спрос российских туристов на эмират Рас-эль-Хайма за 2025 год значительно вырос. Чем, на ваш взгляд, объясняется такая динамика? - 2025-й год стал для эмирата, пожалуй, самым успешным с точки зрения туризма за всю свою историю. Нам удалось достичь рекордных результатов. Прежде всего, Рас-эль-Хайма приняла рекордное количество туристов — 1,35 миллиона. Это на 6 % больше, чем в предыдущем году. Доходы от туризма выросли на рекордные 12 %, а сегмент MICE туризма вырос на 25%. Россия тоже сделала свой «внос». В 2025 году российский турпоток вырос на 20% и именно Россия стала ключевым рынком для эмирата. -За счет чего достигнуты такие рекорды? - Если говорим о российском рынке, то это объясняется репутацией ОАЭ как одного из самых безопасных туристических направлений в мире, доступным авиасообщением и разнообразием отелей. Также, привлечению туристов способствуют и крепкие партнерские отношения с российскими туроператорами, которые мы установили. - Какие туристические новинки предлагает ваш эмират? - Сегодня эмират предлагает большое разнообразие роскошных пятизвездочных гостиниц ведущих мировых брендов, а в прошлом году мы решили открыть более бюджетный трехзвёздочный отель Rove Al Marjan, чтобы привлечь новый сегмент путешественников с чуть меньшим доходом. Он также предлагает великолепные условия отдыха, ухоженные территории и множество разных активностей для гостей всех возрастов по доступным ценам. В то же время у нас появляются новые отели, в том числе самого высокого уровня – так, скоро ожидается открытие нового интегрированного курорта на 1500 номеров с игорной зоной Wynn Al Marjan. Планируется, что курорт начнет прием гостей в начале 2027 года. - Каков «портрет» российского туриста, приезжающего к вам? - У каждого рынка свой превалирующий тип туриста. В России - это, в основном, семейные пары. Туристы с детьми. Рас-эль-Хайма — это идеальное место для семейного отдыха и мы видим растущий интерес к пляжным клубам, клубам для детей, разнообразным водным видам спорта. Это объясняется тем, что в семейный отпуск часто едут несколько поколений одновременно. Многие отели имеют детское меню, детские клубы, бассейны, зоны для водных развлечений, профессиональных аниматоров и другие услуги, позволяющие получить маленьким путешественникам более яркие впечатления от поездки. - Какими способами вы привлекаете на новые курорты гостей? — Новые объекты активно сотрудничают с туроператорами и проводят разнообразные рекламные акции. Мы даем рекламу в СМИ, на телевидении, даже в московском метро. Часто туристы, желающие посетить эмират летом или зимой, могут воспользоваться специальными предложениями, доступными в рамках этих акций. У нас постоянно проводятся фестивали, праздники, - событийный туризм имеет большую популярность. - А что в ближайших планах? Чем можете «заманить» туриста? - Пожалуй, самое впечатляющее зрелище – это новогодние фейверки. Так, 1 января 2026 года Эмират Рас-эль-Хайма вновь установил новый мировой рекорд Гиннесса во время новогоднего шоу Our Story in the Sky в номинации «Самое большое изображение феникса, созданное с помощью дронов». За последние 7 лет наши масштабные новогодние представления уже установили 14 рекордов Гиннесса! В ближайшее время, в феврале, в исторической деревне Al Jazeera Al Hamra Heritage Village пройдёт Фестиваль культуры и искусства. Здесь можно увидеть своими глазами, как жили люди в Рас-эль-Хайме до нефти: с 17 века и до начала 70-х годов 20 века. Они селились у моря, рыбачили и ловили жемчуг. В деревне сохранились около 50 домов из кораллового камня, часть из них отреставрирована. Кроме того, Департамент по развитию туризма эмирата активно продвигает местную гастрономию (аутентичную кухню племен), которую также можно будет попробовать на фестивале. А 14 февраля в Рас-эль-Хайма стартует знаменитый ежегодный полумарафон, в котором также принимают участие российские спортсмены. Особенность спортивного мероприятия еще и в том, что на определённом участке пути, в нем могут принять участие все желающие, даже дети. Вообще, надо добавить, что Рас-эль-Хайма это не только море и пляж, но и бескрайняя пустыня, которая дарит совершенно уникальные впечатления, а также спортивные и экстремальные развлечения на любой вкус. /TOURBUS.RU

