Эксперты: Выдача россиянам многократного «шенгена» полностью прекратилась

При этом наиболее лояльными в вопросах выдачи виз остаются консульства Италии, Испании и Франции

Эксперты Российского союза туриндустрии оценивают количество поданных россиянами в 2025 году заявлений на визы в 620-670 тыс., а оформленных виз – в 540-570 тыс. идерами по количеству выданных россиянам шенгенских виз остаются Франция, Италия и Испания, но доля многократных виз упала до примерно 10%, тогда как в допандемийном 2019 году она превышала 80%, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году российские граждане подали 520,4 тыс. заявок на визы, из них было одобрено 448,9 тыс., уровень отказов составил 10,4%. К 2024 году число заявок выросло на 16,6%, достигнув 606,6 тыс., а количество оформленных виз увеличилось на 20,7% – до 541,8 тыс., доля отказов снизилась до 7,4%.

В прошлом году, по предварительной оценке эксперта РСТ, генерального директора компании VCP Travel Михаила Абасова, количество заявок стабилизировалось в диапазоне 620-670 тысяч, а число одобренных виз – 540-570 тыс. Уровень отказов составил 8-9%, тогда как в 2019 году составлял 1,5%.

Наиболее заметной тенденцией г-н Абасов назвал сокращение доли многократных виз.

«В ноябре Еврокомиссия резко ограничила выдачу новых многоразовых виз россиянам, что привело к серьезному сокращению доли многократных виз: в 2019 году на них приходилось более 80% от всех выданных виз, в 2023 – 49% (220,9 тыс.), в 2024 году – 41% (224 тыс.), а по итогам прошлого года их доля рухнула до 9-18% (предварительно 50-99 тыс.).

Сегодня на долгосрочный шенген могут, в основном, рассчитывать лишь три узкие категории заявителей: близкие родственники граждан ЕС или легальных резидентов Европы, профессионалы в сфере международных перевозок, а также частные случаи, рассматриваемые консульством в индивидуальном порядке.

Для подавляющего большинства туристов, бизнесменов и путешественников стандартом де-факто стала однократная виза, строго соответствующая датам поездки», – рассказал эксперт.

Тем не менее, по его словам, даже на фоне общего ужесточения правил выделяется группа стран, сохраняющих сравнительную лояльность.

«Традиционно лидерами по доступности остаются Франция, Италия и Испания, на них приходится порядка 60-65% всех выданных россиянам шенгенских виз», – пояснил он.

Италия, оформившая в 2024 году 153 тыс. виз с процентом отказов около 5,2, в 2025 году не показала роста объемов. Франция сохранила уровень в 120-130 тыс. виз (отказы 8-10%), а Испания – около 111 тыс. (отказы примерно 8%). К странам со средними показателями можно отнести Грецию – примерно 50 тыс. виз, отказы около 12%, Германию – порядка 40 тыс. и Португалию – около 30 тыс.

Наиболее сложными для получения Австрия (отказов около 23%), Мальта (более 26% отказов) и страны Балтии, где политические факторы усложняют получение виз.

По оценке г-на Абасова, визовая политика во всех этих странах стала строже: если до ноября 2025 года добросовестные путешественники с историей еще могли рассчитывать на многократные визы, то сейчас преобладают однократные на даты поездки. Сроки рассмотрения в консульствах составляют в среднем 2-4 недели, к этому необходимо прибавить время ожидания записи на подачу, которое может составлять 4-8 недель.

Изменилась и финансовая сторона процесса: по данным Eurostat, доходы Шенгенской зоны от визовых сборов с россиян увеличились в 2025 году на 5-7%, что опережает рост фактических въездов (+3%).

«Общая картина визового потока по итогам 2025 года свидетельствует о примерно 552 тыс. выданных виз при умеренном росте числа заявок. Уровень отказов незначительно повысился, достигнув 8-10%.

Прогноз на 2026 год предполагает сохранение числа выданных виз в диапазоне 550-600 тыс.», – заключил Михаил Абасов.

/TOURBUS.RU