Профессионалы туризма и отельеры — против повышения базовой комиссии сервисом «Яндекс Путешествия»

Повышение базовых тарифов приведет к росту стоимости гостиничных услуг для потребителей

Представители ведущих общественных объединений в сфере туризма и гостеприимства, а также крупнейшие гостиничные сети России направили коллективное обращение в адрес руководства компании «Яндекс», выступив против планируемого повышения базовой комиссии за реализацию гостиничных услуг сервисом бронирования «Яндекс Путешествия» с 15% до 17%.

Они предлагают сохранить комиссию на нынешнем уровне, так как ее повышение приведет к росту цен на размещение, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ,

Под обращением подписались участники рынка, совокупно представляющие интересы средств размещения с номерным фондом порядка 100 тыс. гостиничных номеров в различных регионах страны.

В их числе – руководители крупнейших гостиничных операторов, управляющих компаний и отраслевых общественных организаций, включая Российский союз туриндустрии , а также профессиональные ассоциации отельеров и объединения индустрии гостеприимства.

Представители отрасли обращают внимание на то, что уже сегодня 15% стоимости каждого проданного гостиничного номера гостиницы вынуждены направлять посредникам, обеспечивающим онлайн-дистрибуцию услуг. Эти издержки в конечном счёте учитываются при формировании цен на размещение.

В условиях роста затрат и высокой чувствительности спроса дополнительное увеличение комиссионной нагрузки объективно сокращает возможности сдерживания цен и инвестиций в развитие и качество сервиса.

Перед отраслью сейчас стоят масштабные задачи по развитию внутреннего туризма, зафиксированные в национальном проекте «Туризм и гостеприимство».

Государство и бизнес реализуют значительные инвестиционные программы по строительству и развитию гостиничной инфраструктуры, при этом гостиничный бизнес остаётся одной из наиболее капиталоёмких отраслей с длительным сроком окупаемости проектов.

Как считают в РСТ, крупнейшие онлайн-агрегаторы фактически формируют рыночные ориентиры для всей отрасли. Повышение ими базовых тарифов может привести к росту дистрибуционных издержек на рынке в целом и отразиться на доступности гостиничных услуг для потребителей.

При этом у онлайн-платформ уже есть дополнительные и добровольные инструменты монетизации – маркетинговые и премиальные программы, участие в которых осуществляется по выбору средств размещения и не затрагивает базовые условия сотрудничества для всех участников рынка.

Как мы сообщали ранее, в конце прошлого года РСТ направил аналогичное письмо руководству «Яндекса» с предложением воздержаться от шагов, способных привести к дестабилизации рынка, и сохранить сложившийся стандарт базовой комиссии 15% как обеспечивающий баланс интересов сторон.

/TOURBUS.RU