Сильнейший снегопад в столице привел к временному прекращению приема рейсов в «Шереметьево»

По прогнозам, снегопады в Москве продлятся три дня, что может вызвать «веерные» сбои в авиарасписании по всей стране

В Москве и Подмосковье в ночь на 27 января начался сильный снегопад. Как ожидается, он продлится до 12:00 29 января. Росавиация накануне предупредила о возможности задержек и отмен рейсов из-за погодных условий, - сообщают СМИ.

Аномальный снегопад в Москве привел к отмене 17 рейсов на вылет с начала суток, задержаны более чем на два часа по данным на 12:00 мск - восемь, сообщили в полдень в Минтрансе РФ.



Авиакомпания "Победа" из-за неблагоприятных погодных условий перевела 15 авиарейсов на обслуживание из аэропорта "Шереметьево" во "Внуково", сообщает телеграм-канал "Шереметьево".

Аэропорт работает по скорректированному суточному плану полетов с ограничением на прилет до 12:00 мск.



"Аэропорт "Шереметьево" временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями с 9:00 до 12:00 мск. Авиакомпании корректируют расписание полетов", - говорилось в сообщении воздушной гавани утром.

Пассажирам предлагали узнавать информацию о статусе рейсов на сайтах и в контакт-центрах авиакомпаний, на онлайн-табло аэропорта.

При этом аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" работали в штатном режиме.

Как отмечают сегодня в АТОР, согласно имеющейся практике, любые сбои в работе крупнейшего аэропорта России приводят к «веерным» задержкам и сбою расписания авиакомпаний почти по всей стране.

Так, в пресс-службе аэропорта Сочи уже предупредили пассажиров, что задержки рейсов теперь возможны в течение 48 следующих часов.

«В течение ближайших двух дней, авиакомпании могут корректировать свое расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи», – говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани Сочи.

В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково" также попросили пассажиров «с пониманием отнестись к возможным корректировкам расписания».

При этом, по имеющейся практике, при любых неполадках в работе «Шереметьево» или «Аэрофлота» рейсы между Москвой и Петербургом отменяются в первую очередь.

Несмотря на отсутствие официальной информации о проблемах в обслуживании рейсов на вылет, задерживают на период от 15 минут до 2,5 часов почти все рейсы, которые должны были отправиться из «Шереметьево» после 08:30, - отмечают также в АТОР.

Сегодня около 13:00 пресс служба аэропорта "Шереметьево" сообщила, что воздушная гавань "работает без ограничений и в полном объеме обслуживает авиакомпании и пассажиров на вылет и прилет.

Производственные службы аэропорта «Шереметьево» продолжают работать в усиленном режиме и осуществляют постоянную координацию с авиакомпаниями для стабильного обслуживания рейсов на вылет и прилет по скорректированному расписанию.

Рабочие смены личного состава аэропорта усилены для обслуживания рейсов и пассажиров в сложных метеоусловиях.

Для пассажиров в терминалах осуществляется оперативное информирование, обслуживание производится в соответствии с Федеральными авиационными правилами и установленными регламентами.

Имеется достаточное количество свободных посадочных мест в зонах ожидания, бизнес-залах, комнатах матери и ребенка и залах повышенной комфортности для маломобильных пассажиров».

«В связи с корректировками в расписании рейсов авиакомпаний рекомендуем пассажирам пользоваться коммуникационными каналами авиакомпаний для уточнения статусов рейса», - заявили также в пресс-службе.

/TOURBUS.RU