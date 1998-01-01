Глобальный сбой в системе бронирования "Леонардо" привел к отменам и задержкам авиарейсов по всей стране

Глобальный сбой произошел в системе бронирования "Леонардо", сообщили в понедельник около 16:00 "Аэрофлот" и еще несколько российских авиакомпаний.

Напомним, что система "Леонардо" создана компанией "Сирена-Трэвел" совместно с "РТ - Проектные технологии" госкорпорации "Ростех". В сентябре 2023 года система подверглась масштабной кибератаке из-за рубежа. О проблемах с регистрацией рейсов тогда сообщали «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».

«Временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты). Возможны корректировки в расписании. На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», - говорилось в понедельник в сообщении компании.



Чуть ранее о сбое в "Леонардо", а также системе регистрации "Астра" и системе продаж "Сирена" в своем телеграм-канале сообщил гендиректор "Ижавиа" Александр Синельников.

Дочерняя авиакомпания "Аэрофлота" - "Победа" также сообщила об ограничениях в работе из-за проблем с "Леонардо". Система регистрации в аэропортах работает в ручном режиме, отметили в компании.

По данным "Интерфакса", с подобными проблемами в понедельник столкнулась как минимум еще одна крупная российская авиакомпания.





Работоспособность системы бронирования Leonardo, со сбоем в которой столкнулись в понедельник российские авиапредприятия,была восстановлена около 18:00, сообщили позднее в пресс-службе "Ростеха".

"Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера - компании "Сирена Трэвел", - заявили в "Ростехе".



Генеральный директор авиакомпании "Ижавиа" Александр Синельников подтвердил, что системы бронирования Leonardo, система регистрации "Астра" и система продаж "Сирена" заработали после сбоя.

В пресс-службе AZUR air также сообщили, что работа системы бронирования восстановлена в полном объеме.

Возобновили работу аэропорты Екатеринбурга, Ижевска, московские "Внуково" и "Жуковский".



"Аэрофлот" после восстановления работы системы попросил пассажиров следить за статусом рейсов.

"Поставщик услуг восстановил работоспособность системы бронирования Leonardo (Сирена-Тревел). На текущий момент регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг "Аэрофлота" во всех каналах продаж доступны", - говорится в сообщении перевозчика.



Авиакомпания, по ее заявлению, продолжает предпринимать меры по минимизации последствий из-за сбоя со стороны поставщика услуг.

"Просим пассажиров продолжать следить за информацией о статусе рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота" в связи с возможными корректировками в расписании из-за последствий сбоя в системе бронирования", - говорится в сообщении.



Сбой в работе системы бронирования Leonardo привел к отменам рейсов, сообщает в свою очередь Минтранс РФ.

"Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена. Временный сбой в ее работе сказался на расписании полетов воздушного транспорта, есть отмены рейсов", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Росавиации в понедельник провели совещание оперативного штаба с участием руководства Минтранса России для анализа произошедшего и минимизации последствий сбоя для пассажиров, - сообщили также в ведомстве.

/TOURBUS.RU