|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
27 января
Глобальный сбой в системе бронирования "Леонардо" привел к отменам и задержкам авиарейсов по всей стране
По информации Ростеха, причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема компании «Сирена Трэвел»
Глобальный сбой произошел в системе бронирования "Леонардо", сообщили в понедельник около 16:00 "Аэрофлот" и еще несколько российских авиакомпаний.
Напомним, что система "Леонардо" создана компанией "Сирена-Трэвел" совместно с "РТ - Проектные технологии" госкорпорации "Ростех". В сентябре 2023 года система подверглась масштабной кибератаке из-за рубежа. О проблемах с регистрацией рейсов тогда сообщали «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».
«Временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты). Возможны корректировки в расписании. На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», - говорилось в понедельник в сообщении компании.
Работоспособность системы бронирования Leonardo, со сбоем в которой столкнулись в понедельник российские авиапредприятия,была восстановлена около 18:00, сообщили позднее в пресс-службе "Ростеха".
"Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера - компании "Сирена Трэвел", - заявили в "Ростехе".
"Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена. Временный сбой в ее работе сказался на расписании полетов воздушного транспорта, есть отмены рейсов", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В Росавиации в понедельник провели совещание оперативного штаба с участием руководства Минтранса России для анализа произошедшего и минимизации последствий сбоя для пассажиров, - сообщили также в ведомстве.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|