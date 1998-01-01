|
26 января
Туроператоры: Российские туристы не аннулируют поездки в Индию на фоне вспышки вируса Нипах
Роспотребнадзор сообщает, что случаев завоза вируса Нипах на территорию России не зарегистрировано
Российские туристы не аннулируют поездки в Индию на фоне вспышки в стране вируса Нипах, также ситуация не оказала негативного влияния на турпоездки в другие страны Юго-Восточной Азии, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.
"На данный момент сообщения СМИ о вирусе Нипах не оказали влияния на туристический поток в Индию и другие страны Азии. Отказов от поездок, а также обращений от российских туристов по состоянию на утро 26 января не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Как отметили в РСТ, официальных рекомендаций воздержаться от поездок в указанные страны со стороны Минэкономразвития РФ, Роспотребнадзора и МИД России не поступало.
Случаев завоза вируса Нипах на территорию России не зарегистрировано, сообщает в свою очередь Роспотребнадзор.
"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
/TOURBUS.RU
Фото: Times of India
