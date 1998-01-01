Главная
Новости
26 января
Туроператоры: Российские туристы не аннулируют поездки в Индию на фоне вспышки вируса Нипах

Роспотребнадзор сообщает, что случаев завоза вируса Нипах на территорию России не зарегистрировано


 

Российские туристы не аннулируют поездки в Индию на фоне вспышки в стране вируса Нипах, также ситуация не оказала негативного влияния на турпоездки в другие страны Юго-Восточной Азии, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

 

"На данный момент сообщения СМИ о вирусе Нипах не оказали влияния на туристический поток в Индию и другие страны Азии. Отказов от поездок, а также обращений от российских туристов по состоянию на утро 26 января не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как отметили в РСТ, официальных рекомендаций воздержаться от поездок в указанные страны со стороны Минэкономразвития РФ, Роспотребнадзора и МИД России не поступало.

 

Случаев завоза вируса Нипах на территорию России не зарегистрировано, сообщает в свою очередь Роспотребнадзор.

"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует автоматизированная информационная система (АИС) "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.

В ведомстве уточнили, что, по сообщениям СМИ, в Индии принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах после того, как число заболевших в штате Западная Бенгалия выросло до пяти человек.
"Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных - например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку. В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно отмечаются в Индии, в то же время случаи заболевания людей регистрируются в странах Юго-Восточной Азии", - отметили в ведомстве.

В рамках профилактики Роспотребнадзор рекомендует туристам, отправляющимся в эти направления:
избегать контакта с больными животными;
тщательно мыть руки с мылом;
использовать антисептические средства;
мыть фрукты и овощи перед употреблением;
избегать употребления воды из непроверенных источников.

В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, необходимо немедленно обратиться к врачу.

/TOURBUS.RU

 

Фото: Times of India

 


