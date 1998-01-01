На берегу алтайской Катуни открылся бутик-отель «Шамбала» 5*

Отель находится неподалеку от парка Рериха, зимнего курорта Манжерок и казино Altai Palace

Пятизвездочный отель-бутик "Шамбала" открылся на берегу реки Катунь в Алтайском крае, он состоит из 36 шале, сообщает пресс-служба отеля.

Отель построен с привлечением льготного кредитования в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

"В январе 2026 года на территории туристического кластера "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае, в 30 минутах от аэропорта Горно-Алтайска, открылся бутик-отель 5* "Шамбала". Он расположен на высоком берегу Катуни у подножья гор Семинского хребта и состоит из 36 шале с панорамными окнами и террасами площадью от 38 до 76 кв. м, оформленных в современном эко-стиле.

Вдоль территории комплекса проходит прогулочный променад с выходом к набережной и парку Николая Рериха", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на территории отеля расположены ресторан грузинской кухни в авторском прочтении "Птичка" Novikov Group с открытой террасой над Катунью, центр красоты и здоровья Medical SPA с термальной зоной, бассейном, сауной, ванным и косметологическим отделениями, детский клуб.

В теплое время года будет работать открытый бассейн площадью 160 кв. м.

"Отель расположен рядом с популярными достопримечательностями Алтая, такими как парк Рериха или Тавдинские пещеры.

Гости могут отправиться на прогулки на лошадях и квадроциклах летом и снегоходах зимой, покататься на лыжах на горном курорте Манжерок, трансфер до которого предоставляется бесплатно, побывать в казино Altai Palace, дорога до которого займет не более 30 минут", - рассказали в пресс-службе.



По информации «Интерфакса», парк Николая Рериха открылся на высоком левом берегу Катуни летом 2024 года. Здесь обустроены смотровые площадки, дорожки и установлены выставочные павильоны, рассказывающие о жизни художника и его произведениях

Во время экспедиции в центральную Азию в 20-е годы XX века художник посещал Алтай и посвятил его красоте многие полотна.

Фото: пресс-служба отеля

/TOURBUS.RU