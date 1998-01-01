|
26 января
Деловой туризм-2025: Бурный рост сменился стабильностью
Союз агентств делового туризма САД подвел итоги развития отечественной сферы бизнес-тревел в минувшем году
Союз агентств делового туризма САД оценил результаты сферы делового туризма в 2025 году. Согласно исследованию, объем рынка командировок вырос в минувшем году на 10,14%. Одновременно динамика роста количества командировок стабилизировалась и показала скромный рост +2%.
Это можно рассматривать как коррекцию рынка после активного роста в 2023-2024 гг.
Топ-отрасли - IT и Telekom, нефтегазовая промышленность, фармацевтика, строительство, ритейл, FMSG, финансы, машиностроение, обрабатывающая и добывающая промышленности.
География поездок сместилась в сторону международных направлений. Так, по России было совершено 87.2% поездок (-1.1 пп).
При этом в РФ поездки переориентировались на регионы, в топе здесь не только столицы, но и Екатеринбург, Благовещенск, Новосибирск, Иркутск.
Зарубежные направления составили 12.8% и укрепляются (+1.3 пп): фокус сделан на Казахстан, Китай, Индию, Узбекистан, Турция, Египет.
Авиабилеты остаются основой портфеля услуг: почти половина 45,76% – это авиабилеты (рост +3.8 пп), железнодорожные билеты 20,41% (-0.8 пп). Отели составляют 24,39% (-0.8 пп), трансферы, визы и прочие услуги 9,45% (-2.1 пп).
Авиабилеты в России подорожали на 11,8% (21.903 руб.), железнодорожные билеты на 13,8% (4.890 руб.), ночь в отеле на 17,9% (6.926 руб.)
За рубежом же напротив: стоимость авиабилетов подешевела -12,5 % (54.574 руб.), железная дорога на - 2.85% (5.603 руб.). Это произошло преимущественно за счет укрепления рубля.
Незначительно подорожали зарубежные отели: +3,4% (15.769 руб.)
На внутренних направлениях выросла доля бизнес-класса до 2.48% (+0.1 пп). Одновременно эта доля на международных направлениях сократилась до 6.44% (-0.87 пп), эконом здесь составляет 93,56%.
В России выросла популярность 4-вездочных отелей до 39,08% (+2.09 пп). При одновременном снижении востребованности 5-звездочных (-0.89 пп) до 8,73%. Умеренный рост показало бронирование квартир.
За рубежом структура спроса на объекты размещения осталась стабильной: 5 звезд составляют 42,98% (-0.09 пп), то есть примерно каждый второй путешественник останавливается в отелях 5*.
Командировки стали длительнее и менее спонтанными. Продолжительность по РФ составила 3,4 дня, за рубеж - 5,7 дня. При этом более четверти всех услуг бронируются за 3 недели и ранее.
Профиль делового туриста отражает тренд на цифровизацию: онлайн бронирования составили 70,36% (рост +1.5 пп). Основные каналы обращений: электронная почта 68.24% (+1.5%), OBT 23,28% (- 9 пп), телефон 8,48% (-12 пп). При этом все больше путешественников 26% (+1.5 пп) отправляют запросы в нерабочее время.
Члены САД так видят итоги 2025 года:
- динамика бизнес-тревела стабилизировалась
- объем рынка вырос на 10.14 % в силу инфляции
- командировки планируются заранее и стали более эффективными
/TOURBUS.RU
Продолжение обзора развития делового туризма— в нашем завтрашнем выпуске
