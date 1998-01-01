Эксперты: В лидерах раннего бронирования - Турция, Египет и Вьетнам

При этом на Турцию приходится более половины всех броней, а скидки достигают 60%

Турция лидирует у туроператоров среди направлений летнего зарубежного отдыха, на нее приходится около половины всех броней. Максимальные скидки по акциям раннего бронирования достигают 50-60%. По мере приближения лета каждый месяц они будут снижаться, поэтому сейчас цены на летние туры наиболее выгодны.

Помимо Турции в лидерах – ОАЭ, Египет, Вьетнам, Китай, Мальдивы и Таиланд, а средняя глубина ранних продаж достигает полугода,- сообщает сегодня пресс- служба РСТ.

«Спрос сфокусирован на массовых пляжных направлениях, прежде всего – Турции. Средняя глубина бронирований по всем странам выросла на 10 дней и составляет чуть больше полугода. В топе направлений на 2026 год Турция, затем с большим отрывом Египет, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд, Китай, Вьетнам, Индонезия, Марокко, Кипр. Египет в этом году поднялся с третьего на второе место за счет появления новых качественных отелей с развитой инфраструктурой и благодаря соотношению цены и качества.

Также год назад в топ-10 не было Вьетнама, а после Индонезии стояли Танзания, Сейшелы и Белоруссия. В целом спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше в 2,3 раза», – сообщила руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Ланская.

По словам эксперта, в прошлом году страны Юго-Восточной Азии имели небольшую долю в общем объеме продаж, а сейчас она возрастает.

Турция в 2026 выросла кратно и увеличила отрыв от остальных направлений, в том числе за счет выгодных цен раннего бронирования. Доля страны в структуре бронирований туроператора стабильно составляет около 75%. Средний чек поездки в Турцию с учетом перелета равен 147 тыс. рублей, в среднем туда едут на 9 дней.

В компании Anex также отмечают, что объем бронирований летних туров за рубеж значительно вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года. В пятерке лидеров по акции раннего бронирования руководитель отдела по связям с общественностью Виктория Худаева назвала Турцию, Египет, Вьетнам, Мальдивы и ОАЭ. В прошлом году список выглядел так: Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы.

«Абсолютным лидером, как и годом ранее, остается Турция. Главное изменение – стремительный рост Вьетнама, вошедшего в топ-5, что связано с запуском масштабных чартерных программ, сделавших направление более доступным. Цены раннего бронирования выглядят привлекательно: большинство отелей сейчас предлагает лучшие условия для бронирования, разница особенно заметна в премиум-сегменте», – уточнила она.

Как отметила руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова, год назад в акции раннего бронирования не было Вьетнама, в этом году он есть. Также в прошлом году на момент действия акции не был представлен бизнес-класс по Турции, сейчас есть – в Анталью и Бодрум.

«Самые популярные зарубежные направления – Турция, Египет, ОАЭ, Вьетнам. В январе сохраняются скидки 50-55% на большинство отелей Турции. Иногда потребителю кажется, что скидки бывают только на мало востребованные объекты, но это не так. В популярных турецких отелях Ozkaymak Select Resort Hotel 5* и Sunland Resort Kemer Hotel 5* до сих пор действует скидка 60%», – пояснила эксперт.

В целом дисконты по разным странам составляют от 5% до 45%. Затем по мере приближения к лету количество предлагающих скидки отелей будет сокращаться. В июне недельный пакет с проживанием в отеле 4* в Кемере обойдется от 101,4 тыс. рублей на двоих при бронировании до конца января. Отель 5* в Мармарисе на ultra all inclusive обойдется от 162,3 тыс.

PR-директор компании Tez Tour Жанна Богачева видит высокий интерес к раннему планированию летнего отпуска. С начала продаж бронирования на лето идут на 41% активнее, чем в аналогичный период 2025 года.

«Топ направлений текущего сезона претерпел заметные изменения, сейчас в нем Турция, Китай, Мальдивы, ОАЭ, Таиланд и Греция. По сравнению с прошлогодней структурой спроса, мы видим впечатляющий рывок Китая и Мальдив. Интерес к Китаю вырос у нас в 26 раз, что связано как с запоздалым открытием полетных программ в прошлом сезоне, так и со стремительно растущей популярностью направления. Спрос на Мальдивы увеличился почти в 4 раза.

Структура запросов на лето также меняется: в отличие от прошлого года, туристы чаще выбирают не только классический пляжный отдых, но и насыщенные экскурсионные программы в Китае или комфортные круизы», – рассказала эксперт.

/TOURBUS.RU

Фoto: https://123rf.com/