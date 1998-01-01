|
26 января
Red Wings снимает все рейсы в Таиланд
Авиакомпания Red Wings отменила заявленные полетные программы на остров Пхукет из Москвы, Сочи и Екатеринбурга
Авиакомпания Red Wings отменила заявленные полетные программы на остров Пхукет из Москвы, Сочи и Екатеринбурга, туроператоры пересаживают туристов на рейсы Azur air, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Туроператоры, которые формируют пакетные туры на базе перелетов Red Wings, рассказали, что решение о снятии программ было принято в конце декабря», - говорится в сообщении.
Другие варианты – перелет рейсами «Аэрофлота» с доплатой или полный возврат средств.
На Пхукет и в Паттайю зимой также летают чартеры «Икар» и Nordwind, которые возят туристов PegasTouristik и Coral Travel.
«Аэрофлот» летает на Пхукет и в Бангкок из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Владивостока. юS7 – из Иркутска. У туроператоров Fun&Sun Coral Travel есть гарантированные блоки мест на этих рейсах.
Есть возможность добираться до курортов Таиланда со стыковкой рейсами зарубежных авиакомпаний, на некоторых также есть блоки мест туроператоров, - отметили эксперты АТОР.
Ранее в пресс-службе перевозчика, сообщили, что Red Wings с февраля отменит чартеры на Шри-Ланку из Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга,
"В декабре чартерная программа из нескольких городов была пересмотрена. Изменения затронут рейсы из Уфы – с 4 февраля, Новосибирска – с 7 февраля, Санкт-Петербурга – с 11 февраля. Авиакомпания заблаговременно предупредила туроператоров об изменениях, чтобы они смогли заранее предложить клиентам поездки на другие курорты", - сообщили в авиакомпании,.
Там подчеркнули, что полностью сохранили полетную программу на Шри-Ланку из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Самары.
Альтернативным направлением может стать Вьетнам", - рассказали в ассоциации.
/TOURBUS.RU
