Новости

Red Wings снимает все рейсы в Таиланд

Авиакомпания Red Wings отменила заявленные полетные программы на остров Пхукет из Москвы, Сочи и Екатеринбурга

Авиакомпания Red Wings отменила заявленные полетные программы на остров Пхукет из Москвы, Сочи и Екатеринбурга, туроператоры пересаживают туристов на рейсы Azur air, сообщает Ассоциация туроператоров России.



«Авиакомпания Red Wings продолжает корректировать полетные программы. Перевозчик снял рейсы на Пхукет из Сочи, Москвы и Екатеринбурга.

Туроператоры, которые формируют пакетные туры на базе перелетов Red Wings, рассказали, что решение о снятии программ было принято в конце декабря», - говорится в сообщении.



Как пояснили в компаниях, туристам предложили перебронировать туры и улететь Azur Air по той же цене, если даты вылетов совпадают.

Другие варианты – перелет рейсами «Аэрофлота» с доплатой или полный возврат средств.

«Туроператоры отмечают, что туристы в целом относятся к сложившейся ситуации с пониманием. Корректировки в датах поездок незначительные, поэтому аннуляции туров единичны», - отметили в ассоциации.

На Пхукет и в Паттайю зимой также летают чартеры «Икар» и Nordwind, которые возят туристов PegasTouristik и Coral Travel.

«Аэрофлот» летает на Пхукет и в Бангкок из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Владивостока. юS7 – из Иркутска. У туроператоров Fun&Sun Coral Travel есть гарантированные блоки мест на этих рейсах.

Есть возможность добираться до курортов Таиланда со стыковкой рейсами зарубежных авиакомпаний, на некоторых также есть блоки мест туроператоров, - отметили эксперты АТОР.

Ранее в пресс-службе перевозчика, сообщили, что Red Wings с февраля отменит чартеры на Шри-Ланку из Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга,

"В декабре чартерная программа из нескольких городов была пересмотрена. Изменения затронут рейсы из Уфы – с 4 февраля, Новосибирска – с 7 февраля, Санкт-Петербурга – с 11 февраля. Авиакомпания заблаговременно предупредила туроператоров об изменениях, чтобы они смогли заранее предложить клиентам поездки на другие курорты", - сообщили в авиакомпании,.

Там подчеркнули, что полностью сохранили полетную программу на Шри-Ланку из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Самары.



Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, туристов на отмененных рейсах возили туроператоры Fun&Sun, Anex, "Интурист" и "Спектрум".

"По их данным, наиболее вероятная причина – необходимость технического обслуживания лайнера Boeing 777-200, который выполняет рейсы на Шри-Ланку, о чем ранее заявляла авиакомпания. 20-22 января в связи с техническими проблемами скорректировано также расписание рейсов на Шри-Ланку из Москвы, Самары и Петербурга", - отмечается в сообщении.



Туроператоры вместо отмененных рейсов предложат туристам вылеты из ближайших городов или Москвы, другие направления либо возврат средств.

"Например, в компании Fun&Sun туристам из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Уфы предложили сохранить наземную часть туров, либо заменить город вылета или направление, либо оформить возврат денежных средств.

Альтернативным направлением может стать Вьетнам", - рассказали в ассоциации.

/TOURBUS.RU



