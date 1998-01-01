Новости Дмитрий Сидорович: «Люди доверяют нам самые счастливые моменты своей жизни» Гендиректор и управляющий партнер компании РУСЛЕТ рассказал о перспективах развития производства отечественных канатных дорог

Отдых в горах России по определению должен был пострадать от санкций – слишком зависимым он был от европейских производителей оборудования для канатных дорог. Но появились такие компании, как РУСЛЕТ – и горный коллапс не случился. О работе и перспективах компании в интервью ТБ рассказал Дмитрий Сидорович, генеральный директор и управляющий партнер компании РУСЛЕТ. По его словам, в 2021 году проект начинался как СП с швейцарским лидером Bartholet. После ухода западных партнеров компания выбрала полностью локализовать производство. Наследием того периода остаются высокие стандарты качества, а принципиальной новизной стала 100-процентная локализация производства канатной дороги. Сейчас в используют российское сырье, комплектующие. Кроме того, здесь разработали собственное программное обеспечение для управления канатными дорогами, успешно переводя на него канатные дороги европейских производителей, ушедших из России, и тем самым гарантируя бесперебойную и безопасную работу канатных дорог по всей стране. Сегодня география проектов РУСЛЕТ очень обширна. Канатные лдороги компании успешно эксплуатируются на многих курортах: в Мурманской области («Большой Вудъявр»), в Северной Осетии («Мамисон»), в Чеченской республике («Ведучи»). В производстве находятся кресельная канатная дорога для курорта «Роза Хутор» в Краснодарском крае и канатная дорога с гондольным подвижным составом для «Домбая» в Карачаево-Черкесии. В 2026-2027 гг. предстоит произвести четыре канатные дороги для «Эльбруса» в Кабардино-Балкарской республике, две – для «Рай-Иза» в Ямало-Ненецком автономном округе, две – для «Красной Поляны» в Краснодарском крае и шесть – для «Архыза» в Карачаево-Черкесской республике. При этом, отмечает собеседник, завод «ТверьКанатДор», производственная площадка компании «Руслет» выходит на плановые мощности постепенно. Процессы автоматизируются, производительность труда повышается. Производство двух дорог одинаковой протяженности может занять совершенно разное время, в зависимости от особенностей рельефа, условий эксплуатации, пропускной способности. Поэтому главная ценность компании– не количество, а качественный продукт и довольный заказчик. Самое главное, отмечает г-н Сидорович, «Канатные дороги РУСЛЕТ полностью соответствуют российским ГОСТам и ФНП, чего нельзя сказать, например, о китайских аналогах. Если говорить про европейские, то по качеству наша продукция не уступает, ведь в основу производства были положены передовые стандарты нашего бывшего швейцарского партнера. Позже они были доработаны с учетом опыта российской инженерной школы и в соответствии с ужесточившимися в 2025 году нормами российских ГОСТов. Гарантируя европейское качество производимой нами продукции, мы предлагаем заказчикам дополнительно целый ряд преимуществ. Полная локализация цепочки поставок и собственное ПО обеспечивают независимость от импорта, быстрое сервисное обслуживание и адаптацию к российским условиям эксплуатации. Отсутствие языкового барьера, горячая линия 24/7/365, выезд специалиста на объект в течение двух часов – это лишь малая часть того, за что нас любят заказчики. Да, сейчас наша продукция дороже китайской, но за счет экономии на логистике она дешевле европейских аналогов. Мы работаем над тем, чтобы снизить цену за счет роста объемов производства". "В кабины некоторых зарубежных производителей войти с детской коляской или инвалидным креслом вообще не получится, а это уже противоречит государственной программе «Доступная среда». Именно поэтому наши кабины «Аэрис» выше, шире и комфортнее кабин конкурентов. Окна не запотевают, спортивный инвентарь можно взять с собой в кабину (в ней есть специальные крепления), а широкий дверной проем специально создан для маломобильных групп населения и транспортировки грузов на европаллетах. Мы считаем, что сидения с подогревом, панорамное остекление, зарядки USB – это неотъемлемая часть современной канатной дороги. Для тех, кто хочет предложить своим гостям больше, мы готовы удовлетворить любые запросы", - рассказал также руководитель компании. Перспективное направление компании - развитие канатных дорог в качестве городского вида транспорта. "В сотрудничестве с Московским Политехом мы работаем над созданием канатного такси. Также у нас есть ряд запросов от региональных администраций на строительство канатных дорог через реки и в труднодоступных местах. Ведь это не только быстрый способ добраться из пункта А в пункт Б, но и как показал пример дороги на Воробьевых горах, возможность привлечь туристов. Но городские канатные дороги – это еще и неординарный способ. Чего только не видела наша дорога на Воробьевых: дни рождения, свидания, помолвки, свадьбы. Так приятно, что люди доверяют нам самые счастливые моменты своей жизни". /TOURBUS.RU Полностью большое интервью с руководителем компании РУСЛЕТ читайте в ближайший понедельник, 26 января в разделе «Горячая тема» нашего портала



