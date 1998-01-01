Туроператоры: Продажи летнего Крыма будут зависеть от ситуации в Анапе

У столичных туроператоров продажи туров на полуостров опережают прошлогодний уровень, у крымских компаний – отстают

У федеральных туроператоров продажи туров в Крым сейчас опережают прошлогодний уровень, у крымских принимающих компаний – отстают от него. - сообщает сегодня RTN. Среди причин местные туроператоры называют снижение покупательной способности россиян и неопределенность с Анапой – туристы ждут решения по открытию пляжей. Активизации спроса эксперты ожидают в феврале-марте.

Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что туры в Крым продаются на 5-6% лучше, чем год назад. По его словам, цены в отелях курорта выросли по сравнению с прошлым годом на 10%.

«Прошлое лето было для Крыма очень удачным, после такого сезона отельерам хочется и дальше повышать тарифы. Несмотря на подорожание, туристы Крым покупают, так как пока он остается самым дешевым на Черном море.

Если откроется Анапа, там подорожают отели, и Крым все равно будет выглядеть неплохо, ему даже цены снижать, скорее всего, не придется», – рассказал он.

«Интересный будет сезон: ситуация с ценами и загрузкой до его начала еще может несколько раз поменяться», – размышляет эксперт.

У туроператора «Алеан», как рассказала коммерческий директор Оксана Булах, спрос на летний Крым вырос на 25% относительно прошлого года, бронируются объекты на Южном берегу, а также в Саках и Евпатории. Благодаря демократичным ценам и новостям о благоустройстве, виден растущий интерес к Гурзуфу.

Как рассказал соучредитель группы компаний «Кандагар» Борис Зелинский, акция раннего бронирования в этом году идет хуже, чем в прошлом, примерно на 25-30%. Эксперт связывает падение, прежде всего, со снижением покупательной способности потенциальных туристов.

«Сказались и длинные новогодние праздники − люди потратились и не могут прямо сейчас покупать еще и летние туры, но позже подзаработают и вновь начнут бронировать. В первую очередь у нас берут регион Большой Ялты и Алушты.

Цены выросли в среднем на 10%, но посмотрим, как пойдет динамическое ценообразование: если спрос будет значительно ниже, чем год назад, цены могут откатиться на уровень прошлого года или даже ниже», − подчеркнул он.

Генеральный директор компании «Росюгкурорт» Валерий Сычев считает, что глубина продаж туров в Крым в этом году не будет высокой: «Пока мы интереса к Крыму не чувствуем. Скорее всего, так продлится до конца февраля, а потом спрос может раскачаться. Думаю, люди будут принимать решение непосредственно перед поездкой».





Сергей Ромашкин тоже считает, что основные продажи еще впереди, в том числе и потому, что после зимних праздников люди не торопятся бронировать поездки на лето.

«Туристы, в 2025 году сменившие Анапу на Крым, сейчас заняли выжидательную позицию, но долго ждать не будут. Думаю, до середины февраля они примут решение: если Анапа не откроется, они снова выберут Крым и продажи полуострова активизируются. Традиционно спрос на крымские курорты распределяется так: 50-55% собирают Южный берег, Большая Ялта и Большая Алушта, 25% − Восточный Крым от Евпатории до Севастополя и столько же − Феодосия, Судак и Коктебель», − пояснил эксперт.

Статистика сервиса для отелей Travelline за последние две недели соответствует данным «Дельфина»: число броней Крыма подросло на 7% по сравнению с тем же периодом год назад. Более 40% от всего объема поступает от жителей Москвы и области, около 10% – из Краснодарского края, примерно по 8% – заявки из Санкт-Петербурга, Ростовской области.

Почти 50% от всех крымских бронирований приходится на июнь-июль, при этом июнь бронируется примерно на 9% лучше, чем год назад, а июль – более чем на 60%.

Средняя цена размещения в июле подросла на 19% и составляет 15530 рублей за номер – практически столько же, сколько и в Краснодарском крае (15580 рублей), хотя там она, напротив, ниже, чем в прошлом году на 4%.

Средняя июньская цена выше чем в Краснодарском крае – 14280 против 13800 рублей.

/TOURBUS.RU

Фото: www.istockphoto.com