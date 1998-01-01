Новости

Рейс Azur Air Пхукет-Барнаул совершил незапланированную посадку в Китае

В связи с техническими проблемами командир принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту китайского города Ланьчжоу

Пассажиров самолета Azur Air, выполнявшего рейс с тайского острова Пхукет в Барнаул и совершившего незапланированную посадку в китайском городе Ланьчжоу, разместят в отелях, сообщила сегодня пресс-служба перевозчика.

Как уточнили в авиакомпании, Boeing 757-800 выполнял рейс ZF-2998, который должен был приземлиться в Барнауле с 17.55 по местному времени (13.55 мск). На борту находились 238 пассажиров и 7 членов экипажа.

По информации перевозчика, в связи с техническими проблемами командир судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту китайского города Ланьчжоу, который находится примерно на полпути с Пхукета в Барнаул.



Посадка была совершена около 12.00 мск, она прошла в штатном режиме.

"Сейчас наземные службы аэропорта готовятся к выдаче багажа. Пассажиры будут размещены в гостинице за счет авиакомпании", - рассказали в пресс-службе.



В Azur Air уточнили, что для выполнения рейса в Барнаул будет задействовано резервное воздушное судно, и рекомендовали туристам уточнять информацию о времени вылета из Ланьчжоу у туроператоров.

По данным онлайн-табло аэропорта Барнаула, прилет рейса запланирован на 7.40 утра субботы по местному времени (11.40 мск).

Ранее мы сообщали, что в этом году туроператорские рейсы в Таиланд летают из 21 города.

Всего в Таиланд зимой будут летают четыре авиакомпании: Aazur air, Red Wings, «Икар» и Nordwind.

Их грузят пять крупнейших туроператоров Anex (Azur air, Red Wings), Fun&Sun (Azur air, Red Wings), Интурист» (Azur air, Red Wings), Pegas Touristik («Икар», Nordwind) и Coral Travel («Икар», Nordwind).

В Azur air собщили ранее, что в пиковые периоды зимнего расписания авиакомпания выполняла в Таиланд до 40 рейсов в неделю. Объемы перевозки остались на уровне прошлого сезона, с незначительным увеличением.

В этом сезоне Azur air впервые летает в Таиланд из Минеральных Вод, Новокузнецка и Тюмени. И удвоила количество рейсов на Пхукет из Барнаула, Казани, Омска, Перми и Самары.

/TOURBUS.RU