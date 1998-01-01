|
туристический бизнес
для профессионалов
23 января
Рейс Azur Air Пхукет-Барнаул совершил незапланированную посадку в Китае
В связи с техническими проблемами командир принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту китайского города Ланьчжоу
Пассажиров самолета Azur Air, выполнявшего рейс с тайского острова Пхукет в Барнаул и совершившего незапланированную посадку в китайском городе Ланьчжоу, разместят в отелях, сообщила сегодня пресс-служба перевозчика.
Как уточнили в авиакомпании, Boeing 757-800 выполнял рейс ZF-2998, который должен был приземлиться в Барнауле с 17.55 по местному времени (13.55 мск). На борту находились 238 пассажиров и 7 членов экипажа.
По информации перевозчика, в связи с техническими проблемами командир судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту китайского города Ланьчжоу, который находится примерно на полпути с Пхукета в Барнаул.
Ранее мы сообщали, что в этом году туроператорские рейсы в Таиланд летают из 21 города.
Всего в Таиланд зимой будут летают четыре авиакомпании: Aazur air, Red Wings, «Икар» и Nordwind.
Их грузят пять крупнейших туроператоров Anex (Azur air, Red Wings), Fun&Sun (Azur air, Red Wings), Интурист» (Azur air, Red Wings), Pegas Touristik («Икар», Nordwind) и Coral Travel («Икар», Nordwind).
В Azur air собщили ранее, что в пиковые периоды зимнего расписания авиакомпания выполняла в Таиланд до 40 рейсов в неделю. Объемы перевозки остались на уровне прошлого сезона, с незначительным увеличением.
В этом сезоне Azur air впервые летает в Таиланд из Минеральных Вод, Новокузнецка и Тюмени. И удвоила количество рейсов на Пхукет из Барнаула, Казани, Омска, Перми и Самары.
/TOURBUS.RU
