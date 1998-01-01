Эксперты: Пограничный конфликт с Таиландом снизил спрос на Камбоджу

В минувшем году иностранный турпоток в Камбоджу уменьшился на 11%

Продажи туров в Камбоджу у туроператоров до прошлого лета увеличивались каждый год в 1,5-2 раза. Обострение приграничного конфликта с Таиландом притормозило спрос, но желающих увидеть знаменитый храм Ангкор-Ват остается немало.

Чаще всего Камбоджа продается в составе комбинированных туров с соседними странами – Таиландом, Лаосом, Вьетнамом или Малайзией, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Продажи туров с посещением Камбоджи подрастали в полтора-два раза каждый год, но, с началом камбоджийско-тайского конфликта в мае прошлого года у нас рост прекратился. Как правило, организованные туристы едут в храмовый комплекс Ангкор-Ват или на побережье, а это примерно в 200 км от границы с Таиландом.

Конфликт именно приграничный, но страна маленькая, и люди не уточняют, что и где происходит», – рассказал соруководитель Комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, туристы только в Камбоджу летают редко, обычно берут популярный комбинированный тур «Вьетнам – Лаос – Камбоджа» с перелетом во Вьетнам, куда выполняется много прямых рейсов из России. Во Вьетнаме отдыхают на море, в Камбодже смотрят Ангкор-Ват, в Лаосе – Луангпхабанг.

В Камбодже проводят 2-3 дня. Стоит тур от $1,5 тыс. на человека за 16 ночей в отеле 4*.

«В Ангкор-Вате туристы очень любят устраивать фотосессии – несомненно, там стоит задержаться на пару дней. С октября 2024-го по март прошлого года из Екатеринбурга в Камбоджу летала казахстанская авиакомпания Scat Airlines, сейчас остались только стыковочные рейсы, поэтому самый удобный вариант перелета – через Вьетнам.

Рассматривать Камбоджу как пляжное направление, на мой взгляд, пока не имеет смысла – инфраструктура сильно проигрывает Таиланду и Вьетнаму. Сиануквиль – молодой курорт, там еще многое строится, надо вкладывать много средств. Но на перспективу нескольких лет направление очень интересное, в том числе и как пляжное», – рассказал Арутюнов.

Как отметил коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус, несмотря на приграничные проблемы, продажи Камбоджи за год выросли на 50%.

«За прошедший год значительно вырос спрос на комбинированные маршруты. До 65% проданных туров включали посещение не только Камбоджи, но и соседних стран, чаще всего Таиланда, Малайзии, Сингапура или Вьетнама. Подавляющее большинство туристов выбирали размещение в отелях 4-5*. Наибольшей популярностью пользовались не крупные сетевые гостиницы, а бутиковые «с характером», такие как Sarai Resort & Spa в Сием Рипе или Kampot Sweet Boutique в Кампоте, которые туристы ценят за аутентичную атмосферу и персональный сервис», – пояснил он.

У туроператора ITM group направление также показало за прошедший год значительный прирост.

«За год фиксируем рост по Камбодже почти на 30%. У нас это одно из ключевых, активно развивающихся направлений. Камбоджа популярна и в составе комбинированных туров с другими странами, и как самостоятельное направление.

Соседство с Таиландом, Вьетнамом и Лаосом позволяет создавать разнообразные маршруты по Юго-Восточной Азии, в которых туристы получают аутентичный культурный опыт, знакомятся с природными ландшафтами этих стран», – сообщил руководитель PR-отдела Андрей Подколзин

По его словам, Камбоджа привлекает и историческими, и природными достопримечательностями.

«Конечно же, первым делом, туристы хотят увидеть уникальный храмовый комплекс Ангкор-Ват. Невысокие цены и гостеприимная атмосфера привлекают большое число повторных туристов. Побывавшие в стране оставляют о путешествии только положительные отзывы», – заключил г-н Подколзин.

По данным Минтуризма королевства, за первые 10 месяцев 2025 года Камбоджа приняла 4,75 млн иностранных туристов, на 11% меньше, чем годом ранее. Снижение турпотока в министерстве объясняют конфликтом с Таиландом, который отпугнул часть потенциальных гостей.

/TOURBUS.RU