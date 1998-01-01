Новости Уникальный музей «СырКультПросвет» развивает свой потенциал В планах - создание новых экскурсионных маршрутов, которые объединят исторические этапы российского сыроделия и космическую тематику

Около 34 тысяч человек побывали в угличском музее «СырКультПросвет» в 2025 году. Проект разрабатывает новые экскурсионные программы и расширяет возможности привлечения туристской аудитории, а также ведет работу по поддержке бренда органической сыромолочной продукции «Углече Поле». Популярность музейного проекта «СырКультПросвет», который начал свою работу в Угличе с мая 2024 года, продолжает расти. «Итоги 2025 года стали для музея «СырКультПросвет» подтверждением правильности нашей общей стратегии. Количество посещений музея увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом и составило 34.000 человек. Мы не просто развлекали гостей, а создавали глубокую эмоциональную и смысловую связь между культурой отечественного сыроварения, историей создания целой отрасли отечественной промышленности и высоким качеством продуктов бренда «Углече Поле»», — отметила к.э.н., директор департамента стратегического маркетинга агрохолдинга «АгриВолга» Анна Хворостяная. Как сообщил заместитель генерального директора по маркетингу музея «СырКультПросвет» Николай Коженков, прошедший год подтвердил признание нового объекта со стороны профессионального туристского сообщества: «64 ведущих федеральных и региональных оператора внутреннего туризма стали партнерами музея. 12% от общего количества гостей составили круизные экскурсанты. 30% — организованные группы экскурсантов, прибывающие на автобусах. Еще 58% — индивидуальные посещения (сборные экскурсии). Музей пользуется большой популярностью у школьников и студентов. В период школьных каникул поток данной категории гостей увеличивается кратно. Доля экскурсантов младшего возраста (от 7 до 17 лет) составляет 30%. География экскурсантов охватывает практически все регионы России, большая часть гостей приезжает из Москвы и МО, ЦФО, СЗФО, ПФО. В период новогодних каникул музей принял 2700 человек, что на 37% больше, чем в прошлом году. Музей посетили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Нижнего Новгорода, Омска и других городов России. Для юных гостей музея были организованы интерактивные развлечения». Зал дегустаций — одна из любимых зон экскурсантов, программы с дегустациями выбирает 86% гостей музея. В 2025 году на их угощение ушло 3 тонны знаменитого Угличского сыра. Музейная территория раскрыла свой потенциал в проведении событийных мероприятий. В 2025 году на «Сырной Масленице в СырКультПросвет» собралось более 3000 угличан и гостей города. В этом году праздник пройдет 21 февраля. А в рамках празднования 90-летия Угличского сыродельно-маслодельного завода (УСМЗ), на территории которого расположен «СырКультПросвет», уличные пространства музея превратились в настоящий советский городок со своей почтой, магазинами, игровыми локациями. В 2025 году появились новые интерактивные образовательно-развлекательные программы для юных гостей. Например, «Что такое молоко» (участникам программы в игровой форме рассказывают о составе и структуре молока) и «Я – дегустатор» (на примере угличских продуктов — масла и сыра — школьники учатся правильно определять вкус и запах). Также разработана экскурсионная программа, главным объектом которой станет сыроварня Николая Верещагина: ее восстановление идет сейчас на территории курорта «Ярославское взморье» в Коприно. «В планах создание экскурсионного маршрута, который объединит исторические этапы российского сыроделия: зарождение отрасли в Коприно (конец 19века), затем создание и развитие в Угличе крупного научно-производственного центра сыроделия (1935-2000 годы) – ВНИИМС и Угличский опытный сыродельный завод, третий этап — современность и сохранение исторических традиций на УСМЗ и «АгриВолге»», — рассказал Николай Коженков. В 2026 году музей включит в экскурсионные продукты и космическую тематику. «Это не случайно, ведь первым сыром, который побывал в космосе, стал Угличский сыр. В экспозиционных пространствах музея появится информация о сыре в космосе, настоящая упаковка сыра для космонавтов, фотозона, а в сувенирном магазине — оригинальные сувениры», — отмечают в музее. /TOURBUS.RU Фото: «СырКультПросвет»

