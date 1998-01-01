|
22 января
JNTO: Число турпоездок россиян в Японию в минувшем году достигло исторического максимума
В 2025 году Японию посетило почти 196 тыс. россиян, что на 96% больше, чем в предыдущем году
Согласно статистическим данным, опубликованным на глобальном сайте JNTO, количество въезжающих иностранных граждан, посетивших Японию в 2025 году, составило 42. 683. 600 человек, что на 15,8% выше показателей 2024 года (36 870 148 человек).
В декабре 2025 года в Японию въехали 3. 617. 700 человек, что на 3,7% выше, чем в том же месяце 2024 года (3 489 888 человек).
При этом в 2025 году количество визитов россиян в Японию достигло исторического максимума и составило 194. 900 человек, что превысило аналогичный показатель 2024 года на 96,3%. В декабре 2024 года эта цифра составила 99. 264 человека. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений и рост, превышающий не только доковидный 2019 год, но и восстановительные 2023-2024 годы.
Показатель российского потока в Японию в декабре 2025 года составил 8300 человек, что на 41,2% выше аналогичной цифры декабря 2024 года (5 879 человек).
Тройку лидеров по въезжающим в 2025 году возглавила Южная Корея (9 459 600 человек), Китай (9 096 300 человек) и Тайвань (6 763 400 человек). В декабре 2025 года лидирующее место по въезду из других государств заняла Южная Корея (974 200 человек), Тайвань (588 400 человек) и Китай (330 400 человек).
Количество въезжающих иностранных туристов рассчитывается на основе статистики миграционной службы Министерства юстиции Японии. Статистика по количеству прибытий не включает постоянно проживающих в Японии иностранных граждан, однако учитывает посетителей, въезжающих в Японию с целью транзита.
Напомним, что минувшей осенью СМИ сообщали о длинной очереди на вход в посольство Японии.
Как рассказала генеральный директор компании "Сатмаркет" Ирина Сетун, очереди в посольство Японии уже можно назвать привычным делом, причем они не уменьшаются даже в традиционно низкий для направления летний период.
Рост числа желающих побывать в стране связан с тем, что японцы в целом упростили выдачу виз: если раньше требовали подтверждение от принимающей стороны, около года назад это отменили, соответственно стало больше самостоятельных туристов", − говорит эксперт.
Если же документы подают заранее − за месяц-два, то берут их без проверки и просят прийти еще раз через неделю за квитанцией на выдачу паспортов через те же 5 дней. При этом у нас не было случаев, чтобы документы выдали не вовремя, и это привело бы к срыву поездки", − пояснила г-жа Сетун.
Турпоток из России растет последние годы, поэтому японцы, в конце концов, придут к решению выдавать электронные визы. Это решило бы проблемы с очередями и в целом поспособствовало развитию турпотока", - заметил он.
