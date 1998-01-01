Главная
22 января
JNTO: Число турпоездок россиян в Японию в минувшем году достигло исторического максимума

В 2025 году Японию посетило почти 196 тыс. россиян, что на 96% больше, чем в предыдущем году


Picture background

  

Согласно статистическим данным, опубликованным на глобальном сайте JNTO, количество въезжающих иностранных граждан, посетивших Японию в 2025 году, составило 42. 683. 600 человек, что на  15,8% выше показателей 2024 года (36 870 148 человек). 

В декабре 2025 года в Японию въехали 3. 617. 700 человек, что на 3,7% выше, чем в том же месяце 2024 года (3 489 888 человек). 

 

При этом в 2025 году количество визитов россиян в Японию достигло исторического максимума и составило 194. 900  человек, что превысило  аналогичный показатель 2024  года на  96,3%.  В  декабре 2024 года эта цифра составила  99. 264 человека.  Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений и рост, превышающий не только доковидный 2019 год, но и восстановительные 2023-2024 годы.  

Показатель российского потока в Японию в декабре 2025 года составил 8300 человек, что на 41,2% выше аналогичной цифры декабря 2024 года (5 879 человек).  

 

Тройку лидеров по въезжающим в 2025 году возглавила Южная Корея (9 459 600 человек), Китай (9 096 300 человек) и Тайвань (6 763 400 человек). В декабре 2025 года лидирующее место по въезду из других государств заняла Южная Корея (974 200 человек), Тайвань (588 400 человек) и Китай (330 400 человек).

 

Количество въезжающих иностранных туристов рассчитывается на основе статистики миграционной службы Министерства юстиции Японии. Статистика по количеству прибытий не включает постоянно проживающих в Японии иностранных граждан, однако учитывает посетителей, въезжающих в Японию с целью транзита.

 

Напомним, что минувшей осенью СМИ сообщали о длинной очереди на вход в посольство Японии.

Как рассказала генеральный директор компании "Сатмаркет" Ирина Сетун, очереди в посольство Японии уже можно назвать привычным делом, причем они не уменьшаются даже в традиционно низкий для направления летний период.
"Очередь возникла не вдруг, она там уже давно. Даже летом, в низкий сезон, курьеру приходилось стоять минут по 40, чтобы только зайти в посольство.

Рост числа желающих побывать в стране связан с тем, что японцы в целом упростили выдачу виз: если раньше требовали подтверждение от принимающей стороны, около года назад это отменили, соответственно стало больше самостоятельных туристов", − говорит эксперт.

По ее словам, несмотря на высокий спрос, сроки выдачи виз японцы соблюдают.
"По регламенту визы должны выдавать за 5 дней, так и делают, когда даты вылета близко.

Если же документы подают заранее − за месяц-два, то берут их без проверки и просят прийти еще раз через неделю за квитанцией на выдачу паспортов через те же 5 дней. При этом у нас не было случаев, чтобы документы выдали не вовремя, и это привело бы к срыву поездки", − пояснила г-жа Сетун.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании "Арт тур" Дмитрий Арутюнов также назвал уже традиционными очереди в посольство Япони.
"Действительно, очереди огромные, но документы по-прежнему рассматривают за 4-5 дней. Странно, что в такой технологически продвинутой стране до сих пор визы принимают по старинке - через занос в посольство.

Турпоток из России растет последние годы, поэтому японцы, в конце концов, придут к решению выдавать электронные визы. Это решило бы проблемы с очередями и в целом поспособствовало развитию турпотока", - заметил он.
/TOURBUS.RU

 


