АТОР: Новые правила ЦБ блокируют оплату туров через cистему быстрых платежей

В зоне риска находятся турагенты, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты

Как сообщает сегодня АТОР, 1 января вступил в силу приказ ЦБ России, определяющий признаки перевода денег без добровольного согласия клиента. Новые правила в первую очередь направлены на пресечение цепочек переводов между физическими лицами, которые могут быть частью мошеннических схем. Ключевой объект внимания – Система быстрых платежей (СБП).

По оценке аналитиков «Информзащиты», за первые две недели января под временные блокировки могли попасть 2-3 млн обычных людей.

В зоне риска находятся турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты или счета.

Также под подозрение могут попасть туристы, переводящие относительно крупные суммы на карту частного агента или даже перебрасывающие деньги между своими счетами перед оплатой путевки.

В том числе и пенсионеры, к которым особое внимание риск-контроля банков.

Как отмечают сами турагенты, проблема нарастала уже в 2025 году. «Банки уже в прошлом году часто приостанавливали платежи даже на небольшие суммы», – делится опытом один из турагентов.

В опросе Телеграм-канала АТОР турагенты и туристы поделились своими историями, преимущественно связанными с проблемой оплаты через СБП по QR-коду или номеру телефона.

Анализ ответов показывает, что инициаторами блокировок сейчас выступают практически все крупнейшие банки. Суммы блокируемых переводов самые разные – они варьируются от 20-50 тыс. до 300 и более тыс. руб.

Типичные сценарии включают оплату тура агенту, особенно если плательщиком выступает пожилой клиент.

При этом новые правила напрямую не затрагивают туроператоров и онлайн-агрегаторов, принимающих оплату на расчетные счета юридических лиц.

Константин Победкин, генеральный директор Onlinetours, считает, что проблема касается в основном переводов между физическими лицами.

«На рынке была распространена схема, когда люди при оплате тура делают перевод агенту на карту. Такие цепочки вполне могут блокироваться. А вот если оплата поступает по СБП от туриста сразу юрлицу, то проблем быть не должно», – поясняет он.

Евгения Поплавская, руководитель финансового департамента «Слетать.ру», также подтверждает: «С 1 января наша компания и сеть агентов не сталкивались с реальными случаями блокировки банками-плательщиками переводов за туристические услуги, в том числе и крупных. Информация о подобных инцидентах от партнеров также не поступала».

С проблемами не сталкивались и туроператоры, в частности в пресс-службах ITM group, BSI Group и «РЖД Тур» сообщили, что случаев блокировки оплаты по СБП в компаниях не выявлено.

«У нас изначально несколько способов оплаты. Турагентства нам в большинстве своем платят по счету, некоторые – по карте.

Но это не переводы частным лицам, а оплаты за услуги по договору, поэтому в своей работе мы пока никаких подобных проблем не наблюдаем», – сообщают в пресс-службе BSI Group.

Таким образом, новые правила в первую очередь ударили по платежам между физическими лицами, частично затронув также небольшие агентства (например, самозанятых агентов).

Безналичные платежи через эквайринг или напрямую на расчетный счет юридических лиц остаются защищенным и стабильным каналом.

Как отмечает Евгения Поплавская, у крупных компаний есть четкий регламент помощи клиенту вслучае блокировки перевода:

«Первым шагом является обращение к нашему банку-эквайеру для проверки факта поступления запроса или блокировки.

Если инцидент произошел на стороне банка клиента, мы предоставляем туристу исчерпывающие разъяснения и подтверждающие документы для взаимодействия с его финансовым учреждением».

Для рынка в целом прозрачность расчетов становится ключевым преимуществом. Туристам стоит внимательнее выбирать контрагента, а турагентам – легализовать финансовые потоки (оформить ИП/ООО, подключить эквайринг). Это не только защитит от блокировок, но и сохранит деловую репутацию, - отмечают специалисты АТОР.

/TOURBUS.RU