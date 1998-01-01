|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
22 января
Red Wings отменяет чартеры на Шри-Ланку из Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга
Туроператоры вместо отмененных рейсов предложат туристам вылеты из ближайших городов или Москвы, другие направления либо возврат средств
Авиакомпания Red Wings с февраля отменит чартеры на Шри-Ланку из Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга, сообщил в пресс-службе перевозчика.
"В декабре чартерная программа из нескольких городов была пересмотрена. Изменения затронут рейсы из Уфы – с 4 февраля, Новосибирска – с 7 февраля, Санкт-Петербурга – с 11 февраля. Авиакомпания заблаговременно предупредила туроператоров об изменениях, чтобы они смогли заранее предложить клиентам поездки на другие курорты", - сообщили в авиакомпании, которую сегодня цитирует «Интерфакс».
Альтернативным направлением может стать Вьетнам", - рассказали в ассоциации.
Всего в 2025 году на острове побывали 2,36 млн иностранных туристов, что на 18% больше, чем годом ранее. Первые места по турпотоку заняли Индия, Великобритания, Россия, Германия и Китай.
Число российских туристов составило 186 580, это на 15,3% меньше, чем годом ранее. Доля российского рынка снизилась с 9,8 до 7,9%.
По данным туроператоров, направление проигрывает в острой конкуренции с другими странами Азии, такими как Вьетнам и Камбоджа.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|