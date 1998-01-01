Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
22 января
Red Wings отменяет чартеры на Шри-Ланку из Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга

Туроператоры вместо отмененных рейсов предложат туристам вылеты из ближайших городов или Москвы, другие направления либо возврат средств


Picture background

 

Авиакомпания Red Wings с февраля отменит чартеры на Шри-Ланку из Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга, сообщил в пресс-службе перевозчика.

"В декабре чартерная программа из нескольких городов была пересмотрена. Изменения затронут рейсы из Уфы – с 4 февраля, Новосибирска – с 7 февраля, Санкт-Петербурга – с 11 февраля. Авиакомпания заблаговременно предупредила туроператоров об изменениях, чтобы они смогли заранее предложить клиентам поездки на другие курорты", - сообщили в авиакомпании, которую сегодня цитирует «Интерфакс».


Там подчеркнули, что полностью сохранили полетную программу на Шри-Ланку из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Самары.

Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, туристов на отмененных рейсах возили туроператоры Fun&Sun, Anex, "Интурист" и "Спектрум".
"По их данным, наиболее вероятная причина – необходимость технического обслуживания лайнера Boeing 777-200, который выполняет рейсы на Шри-Ланку, о чем ранее заявляла авиакомпания. 20-22 января в связи с техническими проблемами скорректировано также расписание рейсов на Шри-Ланку из Москвы, Самары и Петербурга", - отмечается в сообщении.

Туроператоры вместо отмененных рейсов предложат туристам вылеты из ближайших городов или Москвы, другие направления либо возврат средств.
"Например, в компании Fun&Sun, туристам из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Уфы предложили сохранить наземную часть туров, либо заменить город вылета или направление, либо оформить возврат денежных средств.

Альтернативным направлением может стать Вьетнам", - рассказали в ассоциации.

 

Всего в 2025 году на острове побывали 2,36 млн иностранных туристов, что на 18% больше, чем годом ранее. Первые места по турпотоку заняли Индия, Великобритания, Россия, Германия и Китай.

Число российских туристов составило 186 580, это на 15,3% меньше, чем годом ранее. Доля российского рынка снизилась с 9,8 до 7,9%.

Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, снижение турпотока связано с сокращением числа прямых рейсов, противоречивыми требованиями властей республики по правилам въезда, которые постоянно менялись в течение года, и завышенными ценами в отелях.

По данным туроператоров, направление проигрывает в острой конкуренции с другими странами Азии, такими как Вьетнам и Камбоджа.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 