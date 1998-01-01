Новости Red Wings отменяет чартеры на Шри-Ланку из Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга Туроператоры вместо отмененных рейсов предложат туристам вылеты из ближайших городов или Москвы, другие направления либо возврат средств

Авиакомпания Red Wings с февраля отменит чартеры на Шри-Ланку из Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга, сообщил в пресс-службе перевозчика. "В декабре чартерная программа из нескольких городов была пересмотрена. Изменения затронут рейсы из Уфы – с 4 февраля, Новосибирска – с 7 февраля, Санкт-Петербурга – с 11 февраля. Авиакомпания заблаговременно предупредила туроператоров об изменениях, чтобы они смогли заранее предложить клиентам поездки на другие курорты", - сообщили в авиакомпании, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

Там подчеркнули, что полностью сохранили полетную программу на Шри-Ланку из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Самары.



Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, туристов на отмененных рейсах возили туроператоры Fun&Sun, Anex, "Интурист" и "Спектрум".

"По их данным, наиболее вероятная причина – необходимость технического обслуживания лайнера Boeing 777-200, который выполняет рейсы на Шри-Ланку, о чем ранее заявляла авиакомпания. 20-22 января в связи с техническими проблемами скорректировано также расписание рейсов на Шри-Ланку из Москвы, Самары и Петербурга", - отмечается в сообщении.



Туроператоры вместо отмененных рейсов предложат туристам вылеты из ближайших городов или Москвы, другие направления либо возврат средств.

"Например, в компании Fun&Sun, туристам из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Уфы предложили сохранить наземную часть туров, либо заменить город вылета или направление, либо оформить возврат денежных средств. Альтернативным направлением может стать Вьетнам", - рассказали в ассоциации. Всего в 2025 году на острове побывали 2,36 млн иностранных туристов, что на 18% больше, чем годом ранее. Первые места по турпотоку заняли Индия, Великобритания, Россия, Германия и Китай. Число российских туристов составило 186 580, это на 15,3% меньше, чем годом ранее. Доля российского рынка снизилась с 9,8 до 7,9%.



Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, снижение турпотока связано с сокращением числа прямых рейсов, противоречивыми требованиями властей республики по правилам въезда, которые постоянно менялись в течение года, и завышенными ценами в отелях. По данным туроператоров, направление проигрывает в острой конкуренции с другими странами Азии, такими как Вьетнам и Камбоджа. /TOURBUS.RU

