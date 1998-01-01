Royal Air Maroc начал полеты из Касабланки в Петербург

Кроме того, Royal Air Maroc увеличивает частоту рейсов между Касабланкой и Москвой с семи до девяти в неделю

Авиакомпания Royal Air Maroc в среду начала полеты из Касабланки в петербургский аэропорт "Пулково", рейсы будут выполняться трижды в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В "Пулково" торжественно встретили рейс национального перевозчика Марокко – Royal Air Maroc. Прямое авиасообщение между Петербургом и Касабланкой запускается впервые. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Пулково – в 8:05, время в пути – 5 часов 40 минут", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.



Как отмечают в пресс-службе аэропорта, "Касабланка – крупнейший город и важный транспортный хаб Марокко. Благодаря широкой маршрутной сети авиакомпании пассажирам доступны трансферные перелеты в страны Европы, Африки, Северной и Южной Америки".



Также сообщаеттся, что авиакомпания Royal Air Maroc увеличивает частоту рейсов между Касабланкой (Марокко) и Москвой (аэропорт "Шереметьево") с семи до девяти в неделю.

К действующему расписанию компании добавляются два дополнительных рейса, которые будут вылетать из Москвы по средам и пятницам, говорится в телеграм-канале "Шереметьево".

Рейсы по этому направлению выполняются из терминала С на самолетах Boeing 737-800.



Между тем, как сообщал ранее АТОР, одной из главных проблем, в том числе для авиаперевозчиков из стран Африки, помимо геополитики, является неуверенность авиакомпаний в загрузке рейсов.

Несмотря на заявляемый на словах высокий интерес к международным перелетам, далеко не по каждому направлению пассажиры в итоге готовы покупать билеты.

Примером этому служит опыт «соседней» с Марокко авиакомпании Air Algerie, которая летом 2023 года пыталась открыть полетную программу в Северную столицу, но загрузка была низкой, планам развития этого направления не суждено было сбыться.

Представители алжирского перевозчика подтвердили, что снятие рейсов было связано именно с низкой загрузкой. Для всех направлений, кроме Москвы, эта проблема стоит острее.

Но у марокканского перевозчика шансов на успех, вероятно, несколько больше, - отмечают в АТОР.

Во-первых, Марокко само по себе остается довольно интересным туристическим направлением. Это и пляж, и экскурсии. И всё это доступно россиянам без визы.

Во-вторых, широкая маршрутная сеть перевозчика включает рейсы не только в Европу (к примеру, от Касабланки до Лиссабона — всего час полета), но также в Северную и Южную Америки. Не говоря уже о пунктах назначения в Африке.

Второй причиной остается периодическое закрытие аэропортов.

Особенно остро этот вопрос стоит для небольших перевозчиков, которым предельно важна оптимизация использования самолетов. А если борт «застревает» в России, то авиакомпания вынуждена корректировать расписание всех других рейсов, на которых он должен был быть задействован в следующие часы и даже дни.

Например, задержка рейса Ethiopian Airlines в российском аэропорту обходится перевозчику в 60$ в час за каждого пассажира.

«Авиакомпании хотят быть вне политики, но мы смотрим на коммерческую эффективность рейсов. И, естественно, выбираем те направления, куда выгодно летать.

Как коммерческая компания мы не можем себе позволить терять деньги на рейсах в Россию, если они перестают быть для нас выгодными», – отметил в интервью АТОР представитель одного из ближневосточных перевозчиков.

/TOURBUS.RU