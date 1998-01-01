Новости Исследование: Число новогодних бронирований в малых городах выросло на 70% "Яндекс Путешествия" и Центр исследований малых городов выяснили, как изменился интерес россиян к новогодним поездкам по стране

"Яндекс Путешествия" и Центр исследований малых городов выяснили, как изменился интерес россиян к поездкам в малые города России на новогодних каникулах. Этой зимой малые города заметно усилили позиции на новогодней туристической карте: рост количества бронирований отелей и апартаментов год к году в праздники составил 70%. Также выросла и доля поездок в малые города — с 9,5% до 12%. Выводы о поездках основаны на данных о бронировании отелей и других средств размещения в малых городах России численностью жителей менее 100 тыс. человек, совершенных в сервисе "Яндекс Путешествия". Анализировали заказы с 1 января по 31 декабря 2025 года и сравнили их с аналогичным периодом 2024 года. В качестве дат поездки рассматривались периоды с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го и с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Выяснилось, что 62% всех новогодних бронирований в малых городах России в эти январские каникулы пришлись на десятку самых популярных городов. Картина почти не изменилась по сравнению с тем же периодом прошлого года: спрос по-прежнему концентрируется в нескольких самых известных регионах. В этом году в числе самых востребованных по количеству бронирований отелей и апартаментов оказались Геленджик и Анапа в Краснодарском крае, Ялта в Республике Крым, Зеленоградск в Калининградской области, а также Суздаль во Владимирской области. В этом зимнем сезоне можно выделить несколько малых городов, которыми заметно больше стали интересоваться россияне, и которые показали наибольший рост количества бронирований отелей и апартаментов в сравнении с прошлым годом. Это Плёс в Ивановской области (рост числа бронирований в 4,5 раза), Елец в Липецкой области (в 3 раза) и Алупка в Республике Крым (в 3 раза). Растущий спрос на разные малые города демонстрирует интерес к многообразным сценариям отдыха. К примеру, Елец может отражать тренд на культурные выходные: короткая поездка ради архитектуры, прогулок и локальной кухни. Алупка показывает спрос на смену климата, так как часть путешественников стремилась встретить Новый год у моря и выбирала мягкую зиму. Шуя привлекала путешественников новогодней и рождественской атмосферой.

На новогодние каникулы туристы чаще бронируют отели без звезд, а также трех- и четырехзвездочные объекты. При этом активно растет спрос на посуточное жилье и апартаменты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число бронирований в этой категории увеличилось в два раза. Это может быть связано с тем, что такой вариант размещения может оказаться дешевле, чем, например, отель, но при этом позволяет сохранить комфортные условия проживания. В 2025 году в среднем стоимость ночи в апартаментах ниже, чем в гостинице, примерно на 30%. Также тенденция может быть связана с ростом популярности путешествий семьями и компаниями – число поездок компаниями от трех и более человек в малые города России выросло в два раза в сравнении с прошлым годом. В среднем цена ночи в отелях и апартаментах в малых городах год к году выросла на 16%, до 10 810 рублей. Цены на проживание в таунхаусах и кемпингах, наоборот, снизились на 56% и 42% соответственно. На новогодних каникулах в малые города чаще едут жители городов-миллионников, их доля составляет около 60% от общего числа бронирований Чаще всего малые города пользуются популярностью у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. /TOURBUS.RU

