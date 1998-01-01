|
21 января
Аэропорт "Домодедово" выставят на «голландский аукцион»
Аукцион в новом формате пройдет 29 января, и в нем примет участие АО "Международный аэропорт Шереметьево"
Вторая попытка продать аэропорт "Домодедово" состоится 29 января, на этот раз путем публичного предложения в формате "голландского аукциона" (при котором цена актива опускается со стартовой до момента, когда кто-то из участников соглашается заплатить соответствующую сумму).
Прием заявок будет открыт 22 января, сообщила пресс-служба банка ПСБ, выступающего организатором продажи.
"Если государство будет проводить конкурс на понижение цены, АО "Международный аэропорт Шереметьево" после длительного анализа приняло решение принять участие в конкурсе по продаже ООО "ДМЕ Холдинг", несмотря на то что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Шереметьево" со ссылкой на гендиректора аэропорта Михаила Василенко.
В июне 2025 года по решению Арбитражного суда Московской области по иску Гепрокуратуры 100% долей холдинга были изъяты в пользу государства.
