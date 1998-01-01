Аэропорт "Домодедово" выставят на «голландский аукцион»

Вторая попытка продать аэропорт "Домодедово" состоится 29 января, на этот раз путем публичного предложения в формате "голландского аукциона" (при котором цена актива опускается со стартовой до момента, когда кто-то из участников соглашается заплатить соответствующую сумму).

Прием заявок будет открыт 22 января, сообщила пресс-служба банка ПСБ, выступающего организатором продажи.



"Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива (132,3 млрд рублей - ИФ) с понижением до 50% от начальной цены. Шаг понижения - 10% от начальной цены. В случае если несколько участников подтверждают начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%", - отмечает банк.



Как сообщалось ранее, продажа аэропорта "Домодедово" на аукционе в минувший вторник не состоялась. Единственный участник – "ИП Богатый Евгений Витальевич" – не был допущен до участия в аукционе.

Стартовая цена несостоявшегося приватизационного аукциона составляла 132,3 млрд рублей, задаток - 26,45 млрд руб.



АО "Международный аэропорт Шереметьево" готово претендовать на покупку группы компаний "Домодедово" в случае, если государство будет проводить торги в формате голландского аукциона, - сообщил ранее «Интерфакс».

"Если государство будет проводить конкурс на понижение цены, АО "Международный аэропорт Шереметьево" после длительного анализа приняло решение принять участие в конкурсе по продаже ООО "ДМЕ Холдинг", несмотря на то что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Шереметьево" со ссылкой на гендиректора аэропорта Михаила Василенко.



По данным МАШ, "Домодедово" имеет задолженность по кредитам в размере более 75 млрд руб. - "текущая финансовая деятельность не позволяет обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства". Согласно отчетности по МСФО за 2023 год, у группы зафиксированы убытки 6,8 млрд руб.

"Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта "Домодедово", - добавил г-н Василенко.

В состав ООО "ДМЕ Холдинг" входит 25 организаций общей стоимостью более 1 трлн руб.

В июне 2025 года по решению Арбитражного суда Московской области по иску Гепрокуратуры 100% долей холдинга были изъяты в пользу государства.

