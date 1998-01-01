Главная
21 января
«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов из Москвы в Пекин и Гуанчжоу

Спрос на туры в Китай за прошедший год вырос вдвое благодаря отмене виз и широкой географии перелетов


Picture background

 

«Аэрофлот» увеличивает частоту собственных рейсов из Москвы в Пекин и Гуанчжоу (на фото) с 5 до 7 в неделю. Рейсы в Пекин будут выполняться ежедневно с 3 февраля, в Гуанчжоу — с 4 марта. Продажа билетов открыта, - сообщили нам сегодня в пресс-службе перевозчика.

 

В октябре 2025 года авиакомпания также увеличила с 5 до 7 рейсов в неделю частоту полётов между Москвой и Шанхаем.

"Ожидается, что новые частоты будут пользоваться высоким спросом у туристов и деловых путешественников из России и КНР. В настоящий момент россияне могут посещать Китай без визы и находиться в стране до 30 дней", - отметили в авиакомпании.

 

В зимнем расписании "Аэрофлот" выполняет собственные регулярные рейсы в пять пунктов КНР из Москвы: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Санья.

Также Группа «Аэрофлот» реализует региональную программу полётов:

в Санью из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска.

в Пекин из Красноярска;

в Шанхай из Владивостока;

в Харбин из Владивостока и Красноярска.

 

Спрос на туры в Китай вырос вдвое за прошедший год, этому способствовала отмена виз, широкая география перелетов и снижение стоимости поездок, сообщил ранее Российский союз туриндустрии.

 

"По данным группы компаний "Слетать.ру", спрос на Китай с бронированиями с 1 декабря 2024 года по 15 января 2026 года и заездами в течение всего 2026 года в 2,1 раз превышает показатели аналогичного периода годом ранее. Сейчас он занимает 7 место среди самых популярных направлений на 2026 год с долей 4,7% от общего объема продаж.

В 2025 году на первом месте был остров Хайнань, далее в тройке лидеров шли Гуанчжоу и Пекин. Средний чек снизился на 12,8%, до 163,8 тыс. рублей год к году", - говорится в сообщении.

По оценке руководителя по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольги Ланской, спрос на Китай в новом году продолжает уверенно расти: плюс 28% по сравнению с показателями предыдущего года.
"Безвизовый режим остается ключевым фактором спроса, но не ограничивается им. Существенное влияние оказывает расширение полетных программ, а также перераспределение интереса части аудитории в сторону азиатских, в том числе китайских направлений, помимо традиционных Таиланда и Вьетнама. Наибольший рост показывают морские курорты, прежде всего остров Хайнань.

Растет интерес к экскурсионным и комбинированным турам с посещением крупных городов: Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, особенно у туристов, уже имеющих опыт поездок по Азии", - пояснила она.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", спрос на объекты размещения Китая у индивидуальных туристов по итогам прошедшего года вырос на 14%. Направление заняло десятое место в рейтинге самых популярных стран по объему бронирований.
"Турпоток значительно стимулировала отмена виз в сентябре 2025 года. Так, с сентября по декабрь число бронирований увеличилось на 57% к аналогичному периоду предыдущего года. Более всего по итогам года вырос спрос Хайнань: Санья показала прирост на 83% год к году, Сиань – на 36%, Шанхай и Чэнду – на 23%, Пекин – на 13%", - рассказала пресс-секретарь сервиса Анита Гусич.

По бронированиям на этот год она отметила прирост спроса на Китай в 2,5 раза год к году. Средняя стоимость ночи в отелях Китая, забронированных на "Островке", в прошедшем году составляла 9,6 тыс. рублей – на 10% ниже, чем в 2024 году, и в текущих бронированиях сохраняется на том же уровне.

Более половины путешественников выбирают для отдыха отели 4-5*.
/TOURBUS.RU

 

Фото: https://www.chinesewiki.org/Guangdong

 


