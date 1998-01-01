|
21 января
«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов из Москвы в Пекин и Гуанчжоу
Спрос на туры в Китай за прошедший год вырос вдвое благодаря отмене виз и широкой географии перелетов
«Аэрофлот» увеличивает частоту собственных рейсов из Москвы в Пекин и Гуанчжоу (на фото) с 5 до 7 в неделю. Рейсы в Пекин будут выполняться ежедневно с 3 февраля, в Гуанчжоу — с 4 марта. Продажа билетов открыта, - сообщили нам сегодня в пресс-службе перевозчика.
В октябре 2025 года авиакомпания также увеличила с 5 до 7 рейсов в неделю частоту полётов между Москвой и Шанхаем.
"Ожидается, что новые частоты будут пользоваться высоким спросом у туристов и деловых путешественников из России и КНР. В настоящий момент россияне могут посещать Китай без визы и находиться в стране до 30 дней", - отметили в авиакомпании.
В зимнем расписании "Аэрофлот" выполняет собственные регулярные рейсы в пять пунктов КНР из Москвы: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Санья.
Также Группа «Аэрофлот» реализует региональную программу полётов:
в Санью из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска.
в Пекин из Красноярска;
в Шанхай из Владивостока;
в Харбин из Владивостока и Красноярска.
Спрос на туры в Китай вырос вдвое за прошедший год, этому способствовала отмена виз, широкая география перелетов и снижение стоимости поездок, сообщил ранее Российский союз туриндустрии.
"По данным группы компаний "Слетать.ру", спрос на Китай с бронированиями с 1 декабря 2024 года по 15 января 2026 года и заездами в течение всего 2026 года в 2,1 раз превышает показатели аналогичного периода годом ранее. Сейчас он занимает 7 место среди самых популярных направлений на 2026 год с долей 4,7% от общего объема продаж.
В 2025 году на первом месте был остров Хайнань, далее в тройке лидеров шли Гуанчжоу и Пекин. Средний чек снизился на 12,8%, до 163,8 тыс. рублей год к году", - говорится в сообщении.
Растет интерес к экскурсионным и комбинированным турам с посещением крупных городов: Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, особенно у туристов, уже имеющих опыт поездок по Азии", - пояснила она.
Более половины путешественников выбирают для отдыха отели 4-5*.
Фото: https://www.chinesewiki.org/Guangdong
