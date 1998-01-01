|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
21 января
UN Tourism: В прошлом году в мире было совершено 1,52 млрд турпоездок
Больше всего вырос въездной турпоток в Бразилии, Египте, Марокко и на Сейшелах
Число международных туристических прибытий в 2025 году составило 1,52 млрд, это на 4% больше, чем за 2024 год, сообщают сегодня Туристическая организация ООН (UN Tourism) и «Интерфакс».
"В 2025 году туристы совершили 1,52 млрд международных турпоездок, это на 4% или на 60 млн больше, чем годом ранее. Эти цифры отражают возвращение к доковидным трендам роста – с 2009 по 2019 годы международный туризм ежегодно рос на 5%.
Такой результат связан с восстановлением туризма в странах Азии и Тихоокеанского региона, расширением авиасообщения и упрощением визовых режимов. Свою роль сыграли также высокие показатели наиболее значимых рынков-поставщиков туристов", - говорится в сообщении.
Южная Америка (+7%) и Центральная Америка (+5%) лидируют по результатам среди субрегионов.
Регион практически достиг отметки в 100 млн иностранных туристов в 2025 году.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|