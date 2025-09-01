Туроператоры опровергли информацию о «закрытии пляжей отелей в Хургаде из-за нападений акул»

Пляжи упомянутых в СМИ отелей Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach и Stella Makadi работают в обычном режиме

Как сообщает АТОР, российские туроператоры, работающие в Египте, дали официальные комментарии в связи с появившимися в сети сообщениями о временном закрытии пляжей пяти отелей в районе Макади-Бэй в Хургаде.

Речь в этих публикациях шла об отелях Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach и Stella Makadi Hotels & Resorts.

По данным туроператоров, данная информация не соответствует действительности.

В Pegas Touristik, ссылаясь на данные принимающего офиса в Хургаде, заявили, что указанные отели работают в обычном режиме, а распространяемая информация неверна.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Coral Travel. Все морские мероприятия и отдых предоставляются туристам в обычном режиме без ограничений, заявили там со ссылкой на принимающую компанию в Египте.

В TEZ Tour также, со ссылкой на принимающий офис в Египте, сообщили, что на текущий момент к ним не поступало ни обращений от туристов, ни каких-либо официальных уведомлений от отелей или местных властей, связанных с закрытием пляжей или появлением акулы у побережья Макади-Бей.

«В случае выявления потенциальной угрозы безопасности туристов местные власти и администрации отелей, как правило, незамедлительно вводят временные ограничения на купание и усиливают меры безопасности, о чем оперативно информируют туроператоров и гостей отелей.

При поступления официальной информации или изменений мы незамедлительно проинформируем партнеров и туристов», – сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе «Русского Экспресса» также сообщили, что не получали от принимающей стороны в Египте или от администраций отелей данных о закрытии пляжей.

В компании отметили, что жалоб от туристов не зафиксировано, и напомнили, что приближение акул к берегу в Красном море – ситуация потенциально возможная, но, как правило, ведущая лишь к кратковременным ограничениям на купание в целях перестраховки.

По информации от туроператора Space Travel, официальных уведомлений от отелей не поступало, и пляжи не закрываются. В компании уточнили, что в подобных случаях может временно ограничиваться купание. В пресс-службе компании также обратили внимание, что многие отельные пляжи в Макади-Бей оборудованы защитными сетями, а за обстановкой в море ведется постоянное наблюдение.

Сейчас ситуация на египетском курорте находится под контролем. Работа отелей, включая их пляжную инфраструктуру, продолжается в обычном порядке. Случаи появления морских обитателей у берега являются частью естественной экосистемы Красного моря, а курорты Хургады, особенно в районе Макади-Бэй, оснащены необходимыми средствами защиты, такими как противокавитационные сети, отмечают туроператоры.

В случае возникновения любых нештатных ситуаций вводятся кратковременные превентивные меры, о которых туристы оперативно информируются через администрацию отеля или туроператора.

Что касается выложенного в сетях видео, непонятно насколько оно актуальное. Более того, нет никаких опознавательных признаков, что снято именно в Египте и на Красном море, уточняют в туроператорских компаниях.

/TOURBUS.RU