Сегодняшний аукцион по продаже аэропорта «Домодедово» не состоялся

Сорвалась продажа аэропорта "Домодедово" на аукционе, единственного претендента на покупку воздушной гавани не допустили к торгам, следует из материалов на электронной площадке "РТС-тендер", - сообщает сегодня «Интерфакс».

На аукцион были выставлены 100% уставного капитала ООО "ДМЕ Холдинг" и еще 25 компаний группы "Домодедово". Организатором продажи выступал ПАО "Банк ПСБ".

По данным "РТС-тендер", начальная цена – 132,26 млрд рублей, шаг аукциона составлял 1,32 млрд рублей.

Также предполагалось внесение задатка в размере 26,45 млрд рублей с 13 по 19 января.



В рамках аукциона победителем становится участник, предложивший наиболее высокую цену. Если же был только один участник, то договор с ним заключается по начальной цене продажи госимущества.

Согласно информации, единственный участник – «ИП Богатый Евгений Витальевич» – не был допущен до участия в аукционе.

Согласно данным портала «За честный бизнес», ИП "Богатый" зарегистрировано в Чеченской Республике, однако ИНН предпринимателя был выдан в Московской области. Основной вид деятельности — консультативная и техническая работа в области компьютерных технологий (код ОКВЭД 62.02). Богатый применяет упрощенную систему налогообложения, числится как действующий предприниматель, не входит в реестры недобросовестных поставщиков, не имеет долгов и обеспечительных мер, а также не состоит в списках Центробанка России и Росфинмониторинга.

Тем не менее г-ну Богатому отказали, потому что были представлены не все документы «в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ»



В состав ООО "ДМЕ Холдинг" входит 25 организаций общей стоимостью более 1 трлн руб. В июне 2025 года по решению Арбитражного суда Московской области по иску Гепрокуратуры 100% долей холдинга были изъяты в пользу государства. До этого их контролировал бизнесмен Дмитрий Каменщик.



Ранее на площадке Авито было выставлено объявление о продаже 100% долей аэропорта Домодедово за 132,26 млрд рубй.

"Реализация посредсвом аукциона на электронной площадке "РСТ-тендер" доли 100% уставного капитала ООО "Домодедово Авиэйшн Секьюрити", ООО "Домодедово Секьюрити", ООО "Домодедово Карго", ООО "Инжиниринг Техникал Мэйнтинанс", ООО "Домодедово Эрфилд", - говорится в описании товара.

Всего в нем перечислены более 20 компаний, предоставляющих различные услуги авиакомпаниям и пассажирам в Домодедово.

Если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже «Домодедово», АО «Международный аэропорт Шереметьево примет в нем участие, сообщил сегодня РБК со ссылкой на слова генерального директора аэропорта Михаила Василенко.

В пресс-службе аэропорта отметили, что «Шереметьево» после длительного анализа приняло решение принять участие в открытом аукционе по продаже ООО «ДМЕ Холдинг», несмотря на то, что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций».

«По имеющимся данным аэропорт Домодедово имеет задолженность по кредитам более 75 млрд руб. Текущая финансовая деятельность не позволяет Обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства.

По данным последней консолидированной отчетности по МСФО за 2023 год зафиксированы убытки 6,8 миллиардов рублей. Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта "Домодедово"», — охарактеризовали продающийся актив в АО «Международный аэропорт Шереметьево».

/TOURBUS.RU