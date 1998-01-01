Посольство РФ: Информации о россиянах, пострадавших в крупной железнодорожной катастрофе на юге Испании, нет

39 человек погибли и около сотни ранены в результате столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова в Андалусии

Информации о гражданах РФ, пострадавших при крушении поездов в Испании, не поступало, сообщает посольство РФ в Мадриде.

"По состоянию на текущий момент информации о пострадавших российских гражданах не имеется. Обращений и просьб о помощи от соотечественников в адрес посольства не поступало. Держим ситуацию на контроле", - говорится в сообщении дипмиссии.



По информации СМИ, два пассажирских скоростных поезда столкнулись 18 января в испанской провинции Кордова в Андалусии. Экспресс Iryo (на фото), следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов у города Адамус и выехал на соседние рельсы. Отметим, что этот скоростной маршрут из столицы Испании на Средиземноморское побережье очень популярен у иностранных туристов.

После этого в состав врезался встречный поезд Alvia, следовавший из Мадрида в город Уэльва на границе с Португалией. Первые два вагона второго состава сорвались с откоса.

По последним данным, погибли не менее 39 человек, около сотни получили ранения. Всего в двух поездах, по информации местных СМИ, находились 400 человек.



Как отметил председатель железнодорожной компании-оператора Renefe Альваро Фернандес Эредиа, сход поезда произошел на прямом участке пути у города Адамус, а системы безопасности работали штатно.

"Из данных о скорости поездов мы знаем, что составы двигались со скоростью ниже той, которая разрешена на этом участке, а сама система сигнализации предотвращает превышение допустимой скорости", - пояснил он в интервью изданию RNE.



По словам Эредиа, причины могут быть связаны с "проблемами подвижных составов или инфраструктурой". Это предстоит выяснить Комиссии по расследованию железнодорожных аварий.



Как сообщает издание ABC, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил трехдневный траур в связи с железнодорожной катастрофой.

Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией прервано в связи с ЧП на железной дороге в Кордове, сообщает сегодня газета Diaro de Sevilla.

"В связи с аварией на железнодорожных путях в Кордове сообщение со столицей остается прерванным, и, по данным железнодорожников, движение не будет восстановлено как минимум в течение следующих трех-четырех дней", - пишет издание.



Как отмечает газета, задержки и отмены отправлений скоростных поездов начали накапливаться с вечера воскресенья, когда произошло ЧП. Часть пассажиров железнодорожного вокзала в Севилье оказались надолго заблокированы в терминале в ожидании конкретной информации о расписании.



В свою очередь, авиакомпания Iberia поставила дополнительные рейсы из Мадрида в Малагу и Севилью 19 и 20 января, чтобы обеспечить транспортировку после аварии в Кордове.

Предполагается, что рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A321 XLR, каждый из которых вмещает 182 пассажира.

/TOURBUS.RU

Фото: https://iryo.eu