Cтастистика: Российский турпоток на Шри-Ланку в прошлом году снизился на 15%

Россия заняла третье место в рейтинге стран, откуда в 2025 году приехало больше всего туристов на Шри-Ланку. По итогам 2024-го наша страна была на втором месте, но турпоток снизился по сравнению с предыдущим годом более чем на 15%, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Эксперты Российского союза туриндустрии связывают это с сокращением числа прямых рейсов, противоречивыми требованиями властей республики по правилам въезда и завышенными ценами.

Всего, по данным Министерства туризма страны, Шри-Ланку в 2025 году посетили 186 580 российских туристов. Это на 15,3% меньше, чем годом ранее. Доля российского рынка на острове за год сократилась с 9,8% до 7,9%, а Россия опустилась со второго на третье место в рейтинге стран, откуда приезжает больше всего туристов.

При этом иностранный турпоток в республику в целом за год вырос на 18%, до 2,36 млн. человек. В первую пятерку по турпотоку вошли Индия, Великобритания, Россия, Германия и Китай.

Как сообщил руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин, статистика бронирований Шри-Ланки у туроператора коррелирует с официальной: падение составило те же 15%.

«Это значительный спад спроса. Также с 4% до 1% снизились доля направления в нашем общем объеме продаж. Тенденция к снижению наблюдается уже пару лет и мы ждем определенных шагов, в первую очередь, от турбизнеса Шри-Ланки, где на текущий момент цены выше, чем у конкурентов – например, у Вьетнама и Камбоджи, ставших лидерами по темпам роста в 2025 году.

Помимо этого, ситуацию с неубедительным позиционированием страны на российском рынке усугубили и неоднозначные действия властей Шри-Ланки, которые осенью то отменяли, то вводили вновь электронные разрешения для въезда», − рассказал он.

Генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин объяснил падение в целом по рынку сокращением объемов перевозки из регионов: чартеров было меньше, чем зимой 2024/2025. Из Москвы объемы в целом сохраняются.

«У нас блоки мест на Red Wings, летающих из Москвы в Матталу, они очень хорошо закрываются, поэтому у нас и спада нет.

Даже прирост около 10%. Туристы летают также «Аэрофлотом» в Коломбо и стыковочными рейсами арабских перевозчиков», − заметил он.

По его словам, против направления сыграла невнятная визовая политика: ланкийские власти все время что-то меняли с визами, и подобные метания не способствовали увеличению турпотока. Сейчас россиянам выдают бесплатную электронную визу на 30 дней.

Из тенденции прошедшего года эксперт отметил снижение среднего чека, обусловленное тем, что в 2024 году преимущественно бронировали отели 4-5*, а в 2025 чаще запрашивали 3-4*.

«Но и «пятерки» тоже спрашивают, пусть и чуть реже. У нас больше всего бронируют отели сети Cinnamon, они часто стоят на "стоп-сейлах"», − отметил эксперт.

/TOURBUS.RU