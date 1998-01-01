NF Group: После расширения Золотого кольца на 49 населенных пунктов число номеров в отелях вырастет вдвое

Число номеров в отелях Золотого кольца России вырастет вдвое после планируемого расширения, о котором заявили в правительстве, сообщает аналитическая компания NF Group.

"По состоянию на декабрь 2025 года объем номерного фонда составлял 10,3 тыс. номеров, после расширения маршрута на 49 населенных пунктов объем номерного фонда Золотого Кольца вырастет в два раза и составит 20,8 тыс. номеров", - сообщает компания, которую цитирует «Интерфакс».



Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в преддверии 60-летнего юбилея в популярный туристический маршрут Золотое кольцо войдут еще 49 населенных пунктов в Нижегородской и Тверской областях.

Среди них – Киржач, Муром, Александров во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск в Ярославской, Кинешма, Плес, Шуя в Ивановской, Галич, Нерехта в Костромской области, Ликино-Дулево и село Гжель в Московской области, Калязин и Кашин в Тверской области, Арзамас, Нижний Новгород и другие.



География обновленного Золотого кольца, помимо классических городов, охватит следующие населенные пункты:

Владимирская область

Г. Александров, п. Боголюбово, г. Вязники, г. Гусь-Хрустальный, г. Гороховец, с. Кидекша, г. Киржач, г. Кольчугино, п. г. т. Мстера, г. Муром, г. Юрьев-Польский

Ярославская область

С. Вятское, с. Годеново, д. Карабиха, г. Мышкин, г. Рыбинск, г. Тутаев, г. Углич



Ивановская область

Г. Гаврилов Посад, г. Кинешма, п. г. т. Палех, г. Плес, д. Холуй, г. Шуя, г. Южа, г. Юрьевец

Костромская область

Г. Галич, г. Нерехта, п. г. т. Красное-на-Волге, п. г. т. Судиславль, п. г. т. Сусанино



Московская область

С. Абрамцево, с. Гжель, г. Ликино-Дулево, д. Мураново, п. г. т. Софрино, г. Хотьково



Тверская область

Г. Калязин, г. Кашин



Нижегородская область

Г. Арзамас, г. Богородск, г. Выкса, с. Большое Болдино, г. Городец, с. Дивеево, с. Пурех, г. Нижний Новгород, г. Павлово, г. Чкаловск



По данным аналитиков, наибольший объем номерного фонда с учетом новых направлений приходится на Нижний Новгород, Ярославль и Владимир. Вместе они формируют более половины гостиничных номеров маршрута.

"Стоит отметить, что в 10 из 49 новых точек маршрута номерной фонд отсутствует в целом (например, с. Гжель и д. Мураново).

К качественному номерному фонду (отели, апарт-отели и санатории современного формата уровня 3–5*) относится только 5,6 тыс. номеров или 27% предложения", - отмечают в компании.

По оценке NF GROUP, только в рамках программы льготного кредитования к 2030 году в пунктах туристического маршрута и ближайшем окружении будут построены отели с общим фондом около 5,2 тыс. новых номеров. \Это увеличит совокупный номерной фонд Золотого кольца до 25,9 тыс. номеров.



Как напоминает «Интерфакс», маршрут Золотое кольцо придумал в 1967 году журналист и искусствовед Юрий Бычков после поездки по этим городам для серии очерков в газете "Советская культура".

Он включал Москву, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Рыбинск, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.

В 2018 году в маршрут добавили Углич в Ярославской области.

