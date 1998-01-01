|
|
20 января
NF Group: После расширения Золотого кольца на 49 населенных пунктов число номеров в отелях вырастет вдвое
После расширения маршрута объем номерного фонда Золотого кольца в составит 20,8 тыс. номеров
Число номеров в отелях Золотого кольца России вырастет вдвое после планируемого расширения, о котором заявили в правительстве, сообщает аналитическая компания NF Group.
"По состоянию на декабрь 2025 года объем номерного фонда составлял 10,3 тыс. номеров, после расширения маршрута на 49 населенных пунктов объем номерного фонда Золотого Кольца вырастет в два раза и составит 20,8 тыс. номеров", - сообщает компания, которую цитирует «Интерфакс».
Среди них – Киржач, Муром, Александров во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск в Ярославской, Кинешма, Плес, Шуя в Ивановской, Галич, Нерехта в Костромской области, Ликино-Дулево и село Гжель в Московской области, Калязин и Кашин в Тверской области, Арзамас, Нижний Новгород и другие.
Ярославская область
Костромская область
К качественному номерному фонду (отели, апарт-отели и санатории современного формата уровня 3–5*) относится только 5,6 тыс. номеров или 27% предложения", - отмечают в компании.
По оценке NF GROUP, только в рамках программы льготного кредитования к 2030 году в пунктах туристического маршрута и ближайшем окружении будут построены отели с общим фондом около 5,2 тыс. новых номеров. \Это увеличит совокупный номерной фонд Золотого кольца до 25,9 тыс. номеров.
Он включал Москву, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Рыбинск, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.
В 2018 году в маршрут добавили Углич в Ярославской области.
/TOURBUS.RU
Фото: АНО «Туристский информационный центр Владимирской области»
