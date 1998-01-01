Власти Абхазии надеются, что новые правила пересечения границы несовершеннолетними не снизят турпоток

Уже с завтрашнего дня граждане РФ до 14 лет не смогут пересекать российско-абхазскую границу по свидетельству о рождении

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа выразил надежду, что новые правила пересечения абхазской границы для несовершеннолетних россиян, вступающие в силу с 20 января, не окажут негативного воздействия на турпоток в республику, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"Российские и абхазские СМИ об этом сообщили заблаговременно. Мы тоже об этом говорили на всех туристических форумах, в которых участвовали, информировали всех туроператоров, которые сотрудничают с Абхазией, и надеемся, что все это сработает.

По нашей информации, туроператоры уже начали предупреждать своих клиентов, приобретающих туры в нашу республику, об этих нововведениях", - сказал г-н Логуа журналистам в воскресенье.



Он отметил, что Минтуризма Абхазии не ожидает сокращения количества туристов в предстоящий летний сезон в связи с изменением правила пересечения границы россиянами с детьми.

"Не будем скрывать, что мы надеялись, что в этом вопросе будут какие-то послабления или исключения для Абхазии, но, к сожалению пока ничего такого нет", - сказал министр.



Начальник пограничного отряда Службы Госбезопасности Абхазии Рустам Латипов ранее сообщил журналистам о том, что согласно новым правилам, введенным Федеральной миграционной службой МВД России, с 20 января граждане РФ до 14 лет не смогут пересекать российско-абхазскую границу по свидетельству о рождении, как это было ранее.



"Для прохождения границы несовершеннолетним гражданами РФ, не достигшими 14 лет, необходимо предъявить российский загранпаспорт. Новое правило будет действовать вне зависимости от того, сопровождает ребенка родитель или другое лицо", - сказал он.



В то же время г-н Латипов уточнил, что граждане Абхазии до 14 лет, имеющие двойное гражданство, могут пересекать границу республики по абхазскому свидетельству о рождении в сопровождении родителей с абхазским паспортом.

"Если у жителей Абхазии с российским гражданством рождается ребенок на территории РФ, то им необходимо оформить паспорт для новорожденного на территории России и только после этого пересекать границу", - пояснил он.



Г-н Латипов также разъяснил, что "если у граждан Абхазии без российского гражданства рождается ребенок на территории России, то для возвращения в республику необходимо оформить новорожденному свидетельство о рождении в ЗАГСах на территории РФ".



Как напоминает «Интерфакс», в РФ летом прошлого года были приняты поправки в закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", согласно которым с 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которым граждане России в возрасте до 14 лет имеют право осуществлять выезд в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

/TOURBUS.RU