Anex в этом году полетит в Измир, Дананг, Нячанг и Салалу

Туроператор подвел итоги прошедшего года и рассказал о планах на новый весенне-летний сезон

Как сообщает сегодня АТОР, Виктория Худаева, руководитель пресс-службы туроператора Anex рассказала, что, по данным на 2025 год, глубина бронирования на курорты страны выросла на 6% по сравнению с 2024-м.

Это связано с желанием туристов заранее выбрать подходящий отель и удобные даты перелета, особенно в пик сезона и на периоды школьных каникул, - считают d компании.

В Anex отмечают рост интереса к «нетипичным» курортам Египта. В прошедшем году туристы на 25–30% чаще бронировали туры в Каир и Александрию. Тем не менее, несмотря на ощутимый рост, объемы продаж туров в городские отели Египта по-прежнему несравнимы с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой, добавляют в компании.

Часто бронируется только наземное обслуживание (размещение в отеле – Hotel Only) на несколько дней, что является альтернативой сервисам онлайн-бронирования.

Еще одной заметной тенденцией продаж 2025 году у Anex стал рост спроса на приоритетные отели (priority-продукт). Египет вошел в ТОП-3 направлений по этому сегменту.

Количество отелей категории Priority в Египте у туроператора увеличилось на 11%.

Среди других приорити-направлений туроператора: Турция, ОАЭ и Таиланд, и в 2025 году к ним также добавились Шри-Ланка и Вьетнам (курорты Фукуок и Нячанг).

В новом году география чартерных и блочных перелетов у Anex станет шире. С весны возобновится блочная полетная программа туроператора в Измир, что упростит трансфер на курорты Эгейского побережья, например, в Кушадасы.

До мая 2026 года Anex будет отправлять туристов на рейсах в Оман (Салала) (блочная перевозка).

Также продолжаются чартерные программы на вьетнамские курорты Фукуок и Нячанг, а с апреля будут и чартеры в Дананг – пока из Хабаровска, Владивостока и Благовещенска.

Параллельно у туроператора активно развивается направление GDS-туров – “сборка” индивидуальных турпакетов на регулярных рейсах с возможностью добавления проживания, экскурсий и трансферов.

– уточнили в пресс-службе Anex.

