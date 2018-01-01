Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
19 января
Anex в этом году полетит в Измир, Дананг, Нячанг и Салалу

Туроператор подвел итоги прошедшего года и рассказал о планах на новый весенне-летний сезон


Picture background

 

Как сообщает сегодня АТОР,  Виктория Худаева, руководитель пресс-службы туроператора Anex рассказала, что, по данным на 2025 год, глубина бронирования на курорты страны выросла на 6% по сравнению с 2024-м.

Это связано с желанием туристов заранее выбрать подходящий отель и удобные даты перелета, особенно в пик сезона и на периоды школьных каникул, - считают d компании.

 

В Anex отмечают рост интереса к «нетипичным» курортам Египта. В прошедшем году туристы на 25–30% чаще бронировали туры в Каир и Александрию. Тем не менее, несмотря на ощутимый рост, объемы продаж туров в городские отели Египта по-прежнему несравнимы с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой, добавляют в компании. 

Часто бронируется только наземное обслуживание (размещение в отеле – Hotel Only) на несколько дней, что является альтернативой сервисам онлайн-бронирования.

 

Еще одной заметной тенденцией продаж 2025 году у Anex стал рост спроса на приоритетные отели (priority-продукт). Египет вошел в ТОП-3 направлений по этому сегменту.

Количество отелей категории Priority в Египте у туроператора увеличилось на 11%. 

 

Среди других приорити-направлений туроператора: Турция, ОАЭ и Таиланд, и в 2025 году к ним также добавились Шри-Ланка и Вьетнам (курорты Фукуок и Нячанг).

 

В новом году география чартерных и блочных перелетов у Anex станет шире. С весны возобновится блочная полетная программа туроператора в Измир, что упростит трансфер на курорты Эгейского побережья, например, в Кушадасы. 

 

До мая 2026 года Anex будет отправлять туристов на рейсах в Оман (Салала) (блочная перевозка).

Также продолжаются чартерные программы на вьетнамские курорты Фукуок и Нячанг, а с апреля будут и чартеры в Дананг – пока из Хабаровска, Владивостока и Благовещенска. 

 

Параллельно у туроператора активно развивается направление GDS-туров – “сборка” индивидуальных турпакетов на регулярных рейсах с возможностью добавления проживания, экскурсий и трансферов. 

– уточнили в пресс-службе Anex.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 