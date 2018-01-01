|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
19 января
Anex в этом году полетит в Измир, Дананг, Нячанг и Салалу
Туроператор подвел итоги прошедшего года и рассказал о планах на новый весенне-летний сезон
Как сообщает сегодня АТОР, Виктория Худаева, руководитель пресс-службы туроператора Anex рассказала, что, по данным на 2025 год, глубина бронирования на курорты страны выросла на 6% по сравнению с 2024-м.
Это связано с желанием туристов заранее выбрать подходящий отель и удобные даты перелета, особенно в пик сезона и на периоды школьных каникул, - считают d компании.
В Anex отмечают рост интереса к «нетипичным» курортам Египта. В прошедшем году туристы на 25–30% чаще бронировали туры в Каир и Александрию. Тем не менее, несмотря на ощутимый рост, объемы продаж туров в городские отели Египта по-прежнему несравнимы с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой, добавляют в компании.
Часто бронируется только наземное обслуживание (размещение в отеле – Hotel Only) на несколько дней, что является альтернативой сервисам онлайн-бронирования.
Еще одной заметной тенденцией продаж 2025 году у Anex стал рост спроса на приоритетные отели (priority-продукт). Египет вошел в ТОП-3 направлений по этому сегменту.
Количество отелей категории Priority в Египте у туроператора увеличилось на 11%.
Среди других приорити-направлений туроператора: Турция, ОАЭ и Таиланд, и в 2025 году к ним также добавились Шри-Ланка и Вьетнам (курорты Фукуок и Нячанг).
В новом году география чартерных и блочных перелетов у Anex станет шире. С весны возобновится блочная полетная программа туроператора в Измир, что упростит трансфер на курорты Эгейского побережья, например, в Кушадасы.
До мая 2026 года Anex будет отправлять туристов на рейсах в Оман (Салала) (блочная перевозка).
Также продолжаются чартерные программы на вьетнамские курорты Фукуок и Нячанг, а с апреля будут и чартеры в Дананг – пока из Хабаровска, Владивостока и Благовещенска.
Параллельно у туроператора активно развивается направление GDS-туров – “сборка” индивидуальных турпакетов на регулярных рейсах с возможностью добавления проживания, экскурсий и трансферов.
– уточнили в пресс-службе Anex.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|