Туроператоры: Свидетельство о браке требовать от туристов на Бали не будут

Эксперты рассказали, отразится ли на туристах новый закон о нормах морали, принятый в Индонезии

В Индонезии, включая популярный у россиян остров Бали, со 2 января вступил в силу закон о запрете интимных отношений вне официального брака, нарушителям грозит тюремное заключение до 1 года.

Сожительство без оформления отношений может повлечь за собой 6 месяцев заключения.

Эксперты Российского союза туриндустрии уверены, что нововведение не коснется туристов, и требовать у них свидетельство о браке при покупке тура никто не будет, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Как пояснил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов, закон можно применить только по заявлению от пострадавшей стороны, например, в случае адюльтера, или от родителей, желающих пресечь интимные отношения своих детей вне брака.

Необходимо также предоставить доказательства таких отношений.

«Как вы понимаете, на туристов это не распространяется, так как пары, не состоящие в браке, вряд ли привезут с собой родителей, которые могли бы подать на них заявление в полицию. Принимающие партнеры предположили, что новым законом теоретически могут воспользоваться обманутые супруги туристов, но и тут сложно будет что-то доказать: может, они в номере Канта читали.

От местных отельеров также не поступало уведомлений, что теперь заселение возможно только со свидетельством о браке. Бали очень популярен, туристы едут. А вся эта история касается только местного населения», – уточнил он.

Заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева также

заметила, что иностранцев нововведение не коснется: «В отели продолжат селить пары, даже если мужчина и женщина не в браке. И на продажи направления это никак не влияет: вряд ли индонезийцы хотят распугать всех туристов».

Руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин сообщил, что власти Индонезии уже пообещали: никакие проверки при заселении в объекты отдыха проводиться не будут.

Помимо этого, соответствующие органы могут применить закон только при поступлении жалобы от ближайших родственников одного из партнеров, не состоящих в браке.

«В любом случае, мы отправляем туристов на Бали, не обращая внимания на их семейное положение, но теперь включили соответствующую информацию в памятку туриста при посещении Индонезии. Наши партнеры на Бали не предупреждали о каких-либо изменениях в политике отелей, также не сообщалось о появлении на курортах полиции нравов. Мы не требуем справок о заключении брака, то есть не вмешиваемся в личную жизнь клиентов. На сегодня случаи применения закона в отношении туристов не фиксировались. Если о подобных случаях станет известно, мы в деликатной форме будем напоминать туристам о существовании этого закона.

Пока же разговоры о «моральном кодексе» в глазах наших клиентов могут звучать довольно оскорбительно. И на спросе это никак не скажется», – почеркнул эксперт.

В компании Anex полагают, что новый закон был принят в большей степени для местных жителей, а не для туристов. «Безусловно, даже туристам нужно соблюдать правила морали, однако это постановление будет применяться только к нарушителям в случае заявления со стороны ближайших родственников.

Таким образом, туристы, которые на отдыхе соблюдают моральные принципы, не пострадают», – говорит руководитель отдела по связям с общественностью Виктория Худаева.

Российский турпоток на Бали в 2024 году составил более 160 тыс. человек, а в 2025 году превысил 180 тыс.

/TOURBUS.RU