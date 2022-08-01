Новости МИД РФ рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Молдову По информации МИД РФ, по прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются "унизительному досмотру и проверке"

МИД РФ в пятницу рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдову в связи со случаями отказа во въезде и дискриминации. "В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей", - говорится в сообщении российского ведомства.

По информации МИД РФ, по прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются "унизительному досмотру и проверке".



"Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром. Были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток. За этим часто следовал отказ во въезде в страну под надуманными предлогам", - говорится в сообщении.



По данным МИД, имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств.

"При вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на посадку на рейс", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.



Там заявляют, что молдавские власти в таких случаях не обеспечивают допуск к российским гражданам сотрудников посольства РФ в Кишиневе. Поэтому оказание консульской поддержки практически невозможно.

"В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски и по возможности воздерживаться от поездок в Республику Молдова", - подчеркивается в сообщении.



Напомним, что авиасообщение между Россий и Молдовой было прекращено в феврале 2022 г. Впрочем, в сентябре того же года появилась информация, что Air Moldova возобновит их с 1 октября 2022 г. Однако затем агентство Reuters со ссылкой на вице-премьера Молдовы Андрея Спыну сообщило, что «Управление гражданской авиации Молдавии запретило Air Moldova и другим авиакомпаниям страны возобновлять полеты в Москву». При этом, по информации АТОР «рейсы Air Moldova сразу были помечены авиапоисковиками как «не подходящие туристам», однако многие все же надеялись на их регулярный характер и на то, что несмотря на сложности с покупкой билета (только по выпущенным за рубежом картам) все же можно будет путешествовать через Молдову в Европу этими рейсами». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка