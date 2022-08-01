|
19 января
МИД РФ рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Молдову
По информации МИД РФ, по прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются "унизительному досмотру и проверке"
МИД РФ в пятницу рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдову в связи со случаями отказа во въезде и дискриминации.
"В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей", - говорится в сообщении российского ведомства.
За этим часто следовал отказ во въезде в страну под надуманными предлогам", - говорится в сообщении.
Однако затем агентство Reuters со ссылкой на вице-премьера Молдовы Андрея Спыну сообщило, что «Управление гражданской авиации Молдавии запретило Air Moldova и другим авиакомпаниям страны возобновлять полеты в Москву».
При этом, по информации АТОР «рейсы Air Moldova сразу были помечены авиапоисковиками как «не подходящие туристам», однако многие все же надеялись на их регулярный характер и на то, что несмотря на сложности с покупкой билета (только по выпущенным за рубежом картам) все же можно будет путешествовать через Молдову в Европу этими рейсами».
/TOURBUS.RU
