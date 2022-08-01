Главная
19 января
МИД РФ рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Молдову

По информации МИД РФ, по прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются "унизительному досмотру и проверке"


 Picture background

  

МИД РФ в пятницу рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдову в связи со случаями отказа во въезде и дискриминации.

"В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей", - говорится в сообщении российского ведомства.
По информации МИД РФ, по прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются "унизительному досмотру и проверке".

"Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром. Были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток.

За этим часто следовал отказ во въезде в страну под надуманными предлогам", - говорится в сообщении. 

По данным МИД, имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств. 
"При вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на посадку на рейс", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Там заявляют, что молдавские власти в таких случаях не обеспечивают допуск к российским гражданам сотрудников посольства РФ в Кишиневе. Поэтому оказание консульской поддержки практически невозможно.
"В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски и по возможности воздерживаться от поездок в Республику Молдова", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что авиасообщение между Россий и Молдовой было прекращено в феврале 2022 г. Впрочем, в сентябре того же года появилась информация, что Air Moldova возобновит их с 1 октября 2022 г.

Однако затем агентство Reuters со ссылкой на вице-премьера Молдовы Андрея Спыну сообщило, что «Управление гражданской авиации Молдавии запретило Air Moldova и другим авиакомпаниям страны возобновлять полеты в Москву».

 

При этом, по информации АТОР «рейсы Air Moldova сразу были помечены авиапоисковиками как «не подходящие туристам», однако многие все же надеялись на их регулярный характер и на то, что несмотря на сложности с покупкой билета (только по выпущенным за рубежом картам) все же можно будет путешествовать через Молдову в Европу этими рейсами».

/TOURBUS.RU

 

 

 


