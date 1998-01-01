Директор нацпарка "Куршская коса" отправлен под арест

По версии следствия, Анатолий Калина санкционировал незаконную вырубку реликтового леса под строительство крупного туркомплекса

Директора национального парка "Куршская коса" в Калининградской области отправили под домашний арест по делу о вырубке леса, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По информации «Интерфакса», директор нацпарка Анатолий Калина, по версии следствия, разрешил спилить гектар леса на территории Куршской косы под крупный туркомплекс, владельцем которого являлся его близкий знакомый

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Как полагает следствие, особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, был причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн руб.



Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Как сообщает сегодня «КоммерсантЪ Северо-Запад», в мае 2022 года инвестор ООО «Спецавтотранс» заключил соглашение с администрацией Зеленоградска Калининградской области о реализации инвестпроекта по строительству гостинично-рекреационного комплекса на искусственном участке в акватории Куршского залива.

Новая насыпная территория площадью 7,9 га, согласно документам, будет использоваться для строительства 3–5- этажного апарт-отеля смешанного типа, 5-этажного апарт-отеля семейного типа, 5-этажной гостиницы со спа-комплексом и тренажерным залом, гостиницы на воде, открытых бассейнов, 1–2-этажных ресторанов с террасами, крытой парковки и автобусной стоянки, офисов различных служб, подразделения МЧС, магазинов и так далее.

Концепцией также предусмотрен намыв пляжа.

В Рыбачьем планируется строительство морского вокзала и портовой инфраструктуры для приема и ремонта яхт и маломерных судов.

Для выполнения этой задачи «Спецавтотранс» заявил масштабную реконструкцию объектов гидротехнического назначения, «восстановление береговой полосы» путем обратной отсыпки грунта, углубление фарватера в заливе, очистку бухты от ила и донных отложений.

Против проекта выступили местные экологические активисты из «Зеленого фронта».

Защитники природы настаивают, что безвозвратное отчуждение части акватории приведет к нарушению местной гидроэкосистемы, нанесет ущерб водным биоресурсам и будет способствовать загрязнению воздуха и захламлению территории отходами. «Надеюсь, что власти теперь прислушаются к общественному мнению»,— сказал изданию руководитель организации Сергей Виноградов.

В октябре минувшего года, по данным СМИ, ФСБ уже проводила обыски во ФГУП.

Проверка, как сообщалось, могла быть связана с расходованием средств при строительстве велодорожки, строительство которой началось в 2022 году.

