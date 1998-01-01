Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" подвели итоги минувшего года

Российские пассажиры в 2025 году чаще всего летали из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи и Калининград, показала статистика авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", которую публикует сегодня «Интерфакс».

По маршруту Москва – Санкт-Петербург было перевезено 2,86 млн пассажиров за год, в Сочи – 1,8 млн, Калининград – 1,5 млн.

В первую десятку вошли также Владивосток (1 млн), Екатеринбург (982 тыс.), Кавминводы (893 тыс.), Хабаровск (812 тыс.), Казань (730 тыс.), Уфа (696 тыс.), Самара (671 тыс.).



Среди зарубежных направлений, по данным перевозчиков, наибольшей популярностью пользовалась Турция – Стамбул и Анталья (681 и 674 тыс. пассажиров соответственно). На третьем месте – Ереван (596 тыс.). В первую десятку вошли также рейсы в Таиланд – на остров Пхукет было перевезено 470 тыс. пассажиров, в Бангкок – 318 тыс. Рейсы Москва – Минск заняли пятое место по пассажиропотоку (468 тыс.)

В Дубай отправились 409 тыс. туристов. Седьмое и восьмое место в топ-10 заняли курорты Египта Шарм-эль-Шейх (374 тыс.) и Хургада (350 тыс.). На десятом месте – рейсы между Москвой и Баку (301 тыс.).



"Лидерами по росту пассажиропотока внутри страны стали рейсы из Красноярска в Казань (+55% по сравнению с 2024 годом), Магадан (+35%), Челябинск (+30%). На 47% чаще пассажиры группы летали между Москвой и Саранском: это направление стало вторым по темпам роста.

Также в пятёрку быстрорастущих направлений вошли рейсы между Владивостоком и Хабаровском (+25%)", - говорится в сообщении.



Среди зарубежных маршрутов быстрее всего рос турпоток между Москвой и азербайджанской Гянджой (+68% по сравнению с 2024 годом), из Минеральных Вод в Анталью (+44%), из Санкт-Петербурга в Дубай (+37%), Хургаду (+34%), на Пхукет (+21%).



В 2025 году "Аэрофлот" перевез 29,5 млн пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" – 55,3 млн.

В начале 2026 года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в 2025 году авиакомпании России предварительно перевезли 108,5 млн пассажиров, что на 2,7% ниже уровня предыдущего года.

/TOURBUS.RU