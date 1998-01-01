|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
16 января
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" подвели итоги минувшего года
Наиболее популярными внутренними маршрутами из столицы стали Петербург, Сочи и Калининград, международными — Турция, Таиланд и Армения
Российские пассажиры в 2025 году чаще всего летали из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи и Калининград, показала статистика авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", которую публикует сегодня «Интерфакс».
По маршруту Москва – Санкт-Петербург было перевезено 2,86 млн пассажиров за год, в Сочи – 1,8 млн, Калининград – 1,5 млн.
В первую десятку вошли также Владивосток (1 млн), Екатеринбург (982 тыс.), Кавминводы (893 тыс.), Хабаровск (812 тыс.), Казань (730 тыс.), Уфа (696 тыс.), Самара (671 тыс.).
В Дубай отправились 409 тыс. туристов. Седьмое и восьмое место в топ-10 заняли курорты Египта Шарм-эль-Шейх (374 тыс.) и Хургада (350 тыс.). На десятом месте – рейсы между Москвой и Баку (301 тыс.).
Также в пятёрку быстрорастущих направлений вошли рейсы между Владивостоком и Хабаровском (+25%)", - говорится в сообщении.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|