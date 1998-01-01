Новости Тренды новогодних каникул-2026: Ранее бронирование, рост цен, оплата частями и интерес к отдыху компаний «Яндекс Путешествия» подробно проанализировали бронирования в российских и зарубежных отелях в период с 31 декабря по 11 января

«Яндекс Путешествия» проанализировали бронирования в российских и зарубежных отелях и апартаментах и рассказали, как путешественники провели новогодние праздники. Для анализа использовались обезличенные данные об отжитых бронированиях в отелях и других средствах размещения. Даты бронирования охватывают период с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 и с 31 декабря 2025 по 11 января 2026. Планировать отдых на новогодние праздники 2025-2026 россияне стали чуть раньше, чем в предыдущий сезон – в среднем за 54 дня против 46 дней годом ранее. Также в этом сезоне путешественники стали чаще отправляться в новогодние поездки компанией трех и более человек – число бронирований для таких поездок выросло на 37% по сравнению с прошлым годом. Общее число бронирований в отелях и апартаментах в этом сезоне выросло на 18%. При этом, как и годом ранее основная их часть — 89% — пришлась на российские направления. Средняя цена за ночь увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом и составила 10 260 рублей. Самыми популярными регионами для новогодних бронирований, как и в прошлом году оказались Москва и Московская область (20% от общего числа бронирований), Краснодарский край (15%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (14,6%), Республика Татарстан (4%), Нижегородская область (3,4%). При этом наибольший рост спроса в период этих новогодних праздников показали Псковская область (+62% бронирований по сравнению с прошлым годом, 8 220 рублей средняя цена за ночь), Рязанская область (+57%, 8 230 руб.), Костромская область (+56%, 11 780 руб.), Липецкая область (+49%, 7 420 руб.), Республика Алтай (+45%, 12 890 руб.). Эти регионы стали быстрорастущими в текущий новогодний сезон. Среди зарубежных направлений, наиболее востребованных для новогодних бронирований отелей в этом году оказались Беларусь (15% от общего числа бронирований, 12 620 рублей средняя цена за ночь), Таиланд (12%, 12 360 руб.), Турция (9%, 11 100 руб.), Объединенные Арабские Эмираты (7%, 23 100 руб.), Франция (6%, 17 130 руб.). В среднем пользователи "Яндекс Путешествий" бронировали отели и апартаменты на новогодние праздники почти за 2 месяца – за 54 дня. В прошлом году – за 46 дней. Раньше всего в этом году россияне бронировали жилье в Калининградской области (за 69 дней), Республике Алтай (за 67 дней), в Кемеровской области (за 65 дней) и Ставропольском крае (за 63 дня). Как и годом ранее чаще всего путешественники бронировали отели и апартаменты для проживания вдвоем. Однако в этом году на 37% выросло количество бронирований для отдыха компанией (3 и более взрослых). В числе регионов, популярных для отдыха компанией на новогодние праздники оказались Краснодарский край (16% от общего числа бронирований в отелях и апартаментах), Москва и Московская область (15%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (13%), Карачаево-Черкесская Республика (4%), Нижегородская область (4%). В этом году путешественники при планировании новогодних поездок стали чаще использовать оплату частями – на 44% больше по сравнению с прошлым годом. /TOURBUS.RU Топ-10 быстрорастущих регионов в новогодние праздники по количеству бронирований: № Регион Изменение числа бронирований в сравнении с прошлым годом Средняя цена за ночь, руб. 1 Псковская область +62% 8 220 2 Рязанская область +57% 8 230 3 Костромская область +56% 11 780 4 Липецкая область +49% 7 420 5 Республика Алтай +45% 12 890 6 Республика Крым +44% 10 040 7 Республика Северная Осетия-Алания +33% 9 890 8 Карачаево-Черкесская Республика +29% 18 070 9 Нижегородская область +26% 9 710 10 Ярославская область +25% 10 750

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка