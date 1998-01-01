|
16 января
Тренды новогодних каникул-2026: Ранее бронирование, рост цен, оплата частями и интерес к отдыху компаний
«Яндекс Путешествия» подробно проанализировали бронирования в российских и зарубежных отелях в период с 31 декабря по 11 января
«Яндекс Путешествия» проанализировали бронирования в российских и зарубежных отелях и апартаментах и рассказали, как путешественники провели новогодние праздники.
Для анализа использовались обезличенные данные об отжитых бронированиях в отелях и других средствах размещения. Даты бронирования охватывают период с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 и с 31 декабря 2025 по 11 января 2026.
Планировать отдых на новогодние праздники 2025-2026 россияне стали чуть раньше, чем в предыдущий сезон – в среднем за 54 дня против 46 дней годом ранее.
Также в этом сезоне путешественники стали чаще отправляться в новогодние поездки компанией трех и более человек – число бронирований для таких поездок выросло на 37% по сравнению с прошлым годом.
Общее число бронирований в отелях и апартаментах в этом сезоне выросло на 18%. При этом, как и годом ранее основная их часть — 89% — пришлась на российские направления.
Средняя цена за ночь увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом и составила 10 260 рублей.
Самыми популярными регионами для новогодних бронирований, как и в прошлом году оказались Москва и Московская область (20% от общего числа бронирований), Краснодарский край (15%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (14,6%), Республика Татарстан (4%), Нижегородская область (3,4%).
При этом наибольший рост спроса в период этих новогодних праздников показали Псковская область (+62% бронирований по сравнению с прошлым годом, 8 220 рублей средняя цена за ночь), Рязанская область (+57%, 8 230 руб.), Костромская область (+56%, 11 780 руб.), Липецкая область (+49%, 7 420 руб.), Республика Алтай (+45%, 12 890 руб.).
Эти регионы стали быстрорастущими в текущий новогодний сезон.
Среди зарубежных направлений, наиболее востребованных для новогодних бронирований отелей в этом году оказались Беларусь (15% от общего числа бронирований, 12 620 рублей средняя цена за ночь), Таиланд (12%, 12 360 руб.), Турция (9%, 11 100 руб.), Объединенные Арабские Эмираты (7%, 23 100 руб.), Франция (6%, 17 130 руб.).
В среднем пользователи "Яндекс Путешествий" бронировали отели и апартаменты на новогодние праздники почти за 2 месяца – за 54 дня. В прошлом году – за 46 дней. Раньше всего в этом году россияне бронировали жилье в Калининградской области (за 69 дней), Республике Алтай (за 67 дней), в Кемеровской области (за 65 дней) и Ставропольском крае (за 63 дня).
Как и годом ранее чаще всего путешественники бронировали отели и апартаменты для проживания вдвоем. Однако в этом году на 37% выросло количество бронирований для отдыха компанией (3 и более взрослых).
В числе регионов, популярных для отдыха компанией на новогодние праздники оказались Краснодарский край (16% от общего числа бронирований в отелях и апартаментах), Москва и Московская область (15%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (13%), Карачаево-Черкесская Республика (4%), Нижегородская область (4%).
В этом году путешественники при планировании новогодних поездок стали чаще использовать оплату частями – на 44% больше по сравнению с прошлым годом.
Топ-10 быстрорастущих регионов в новогодние праздники по количеству бронирований:
