Эксперты: Летние цены-2026 в Сочи выросли на 10%, в Крыму- на 15%

Продажи объектов размещения на черноморских курортах на лето по акциям раннего бронирования остаются в целом на прошлогоднем уровне. Положительную динамику демонстрирует Крым. Чуть лучше, чем годом ранее, ситуация с Анапой. Цены в Сочи выросли на 10%, в Крыму – на 15% в связи с удачным сезоном 2025 года.

Но, по прогнозу экспертов Российского союза туриндустрии, летний спрос может их откорректировать, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Сейчас в целом по России наблюдается прошлогодний темп бронирований на будущее лето. Подросли продажи Крыма – они сейчас процентов на 5-6 выше, чем год назад. Рост продаж в Краснодарском крае составляет 4-5%. Пока продано меньше 10% от всей летней загрузки», – отмечает член правления генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Эксперт напомнил, что в начале прошлого года цены в отелях на черноморских курортах выросли, но уже в мае начали обратное движение и к августу были на уровне 2023-го.

«Думаю, то же повторится и в этом году. В Краснодарском крае роста цен не отмечаем, возможно, по Крыму будет небольшой ценовой скачок после удачного прошлого лета. При этом даже на фоне успехов Крыма мы не видели стопроцентной загрузки ни в одном из отелей. Также и по курортам Краснодарского края.

Туристы это понимают, поэтому не будут торопиться, ожидая снижения цен. Единственное исключение − Кавминводы с дефицитом санаториев, рост объема продаж по раннему бронированию там уже 6%», − подчеркнул Ромашкин.

Он не прогнозирует и дефицита авиабилетов на юг, даже ближе к лету.

«Во-первых, 60% российских туристов теперь ездят на юг на автомобилях. Во-вторых, Росавиация уже отчиталась о снижении в 2025 году объемов внутренних перелетов на 3,8%. Это означает, что резерва для повышения цены у авиакомпаний тоже нет, и роста тарифов в течение года, скорее всего, не произойдет», − пояснил эксперт.

Как рассказа генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин, сейчас активно бронируется Крым, а туры в Сочи – на прошлогоднем уровне или чуть лучше в зависимости от популярности объекта.

«Средний чек в Крыму подрос на 15% – выше, чем в целом по России. Сочи пока повысил цены в среднем до 10%, так как прошлый летний сезон был для многих объектов размещения не очень удачным. Считаю, что некоторые отельеры на курортах Черноморского побережья сейчас излишне воодушевлены хорошими продажами по акции раннего бронирования в конце ушедшего года.

Многие уже продали 30% от всего плана на сезон и готовы опять поднять цены. Но сейчас главное – не переоценить ситуацию: это заказы от семейных клиентов, которые, как правило, заранее все планируют. Но это не означает, что клиентов стало больше, просто бронировать начали раньше – с ноября», – сообщил Толчин.

Среди факторов, влияющих на спрос во внутреннем туризме, он отметил крепкий рубль и инфляцию, которые способствуют оттоку туристов в зарубежные страны.

У «Алеана» в общем объеме летних бронирований по России доля Крыма составляет 17%, курортов Краснодарского края − 61%. Из всех бронирований Краснодарского края доля Сочи составляет 41%, Анапы − 32%, Геленджика − 26%.

Спрос на летний Крым вырос на 25% относительно прошлого года, рассказала коммерческий директор Оксана Булах.

По ее словам, спрос на летний Сочи пока отстает от прошлогодних показателей, Геленджик бронируется на уровне 2025 года. В среднем цены на обоих курортах выросли на 10-15%. «Анапа, относительно января прошлого года, на май и начало лета продается активнее, на 10% вырос спрос и на майские праздники», − заметила Оксана Булах.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева сообщила, что сейчас спрос на летние туры по России в целом соответствует показателям прошлого года. В топе спроса – курорты Краснодарского края и Крыма, Калининградская область, Москва и Санкт-Петербург, Дагестан, курорты Кавминвод.

По росту объемов продаж у туроператора сейчас лидирует Анапа, опережая показатели прошлого года более чем в 2,5 раза. «Однако о полноценном восстановлении спроса можно будет говорить только после официального решения уполномоченных органов об открытии пляжного сезона », − уточнила г-жа Домостроева.

/TOURBUS.RU