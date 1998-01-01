|
16 января
Исследование: Россияне заинтересовались «тихим туризмом»
Минэкономразвития РФ и Ассоциация турагрегаторов опубликовали совместное исследование роста популярности спокойного отдыха на природе или в малых исторических городах
"Тихий" туризм в России укрепил позиции в минувшем году: самостоятельные туристы все чаще ездили в регионы с уникальной природой и в малые исторические города, показало совместное исследование Минэкономразвития РФ и Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), результаты которого публикует РИА «Новости».
"Тихий" туризм предполагает спокойный отдых на природе или в городской среде, без большого количества туристов, шума и плотной застройки. Отправляясь в такое путешествие, туристы ищут уединения и возможности отдохнуть от мегаполиса, - отмечают авторы исследования.
"Российские самостоятельные путешественники в 2025 году стали чаще бронировать отели и другие средства размещения в регионах с живописной природой, а также на "тихих" направлениях с богатой культурно-исторической составляющей, где можно отдохнуть от ритма шумных мегаполисов", - говорится в материале.
Так, по данным АТАГ, в минувшем году самый активный рост бронирований зафиксирован в Калмыкии - на 41% и на Камчатке - на 35%. Заметная динамика также зафиксирована в Забайкальском крае (рост на 30%), в Амурской области (на 27%) и в Якутии (на 10%). Туристов в этих регионах привлекает природа и культурная экзотика, полагают в АТАГ.
Кроме того, увеличение спроса демонстрируют направления, сочетающие природный туризм с возможностью активного отдыха: в Бурятии рост составил 17%, в Приморском крае бронирования увеличились на 13%, в Дагестане – на 9%, в Карачаево-Черкесии – на 7%, в Карелии и Мурманской области число бронирований выросло на 3%.
Что касается регионов с значительными возможностями для знакомства с культурно-историческим наследием, в АТАГ фиксируют устойчивый рост спроса на поездки в регионы Русского Севера и Центральной России. "Например, бронирования в Архангельской области увеличились в 2025 году по сравнению с предшествующим годом на 7%, в Псковской области – на 9%, в Кировской и Вологодской областях на 12%, в Ярославской области – на 17%, в Калужской области – на 6%", - указано в публикации.
"Спрос на природный туризм и малые исторические города в среднем растет примерно на 10% ежегодно.
Такие путешествия помогают замедлиться, перезагрузиться и в спокойном режиме узнавать что-то новое. Что интересно, и это видно из статистики, география таких поездок расширяется – туристы обращают внимание на новые направления, в том числе удаленные и менее раскрученные", - полагает директор АТАГ Александр Брагин.
По его словам, росту турпотока способствует улучшение транспортной инфраструктуры, появление новых объектов размещения, развитие посуточного сектора аренды жилья, активный маркетинг территорий.
В свою очередь Минэкономразвития отмечает, что появление новых точек притяжения для туристов, которые могут быть особенно востребованы в межсезонье - одна из важнейших задач для регионов.
На решение этой задачи в том числе направлены усилия по наращиванию туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта по туризму.
"Особое внимание уделяем развитию точек притяжения. Например, крупные проекты помогает реализовывать программа льготного кредитования. Сейчас в работе 41 проект на 210 миллиардов рублей и посещаемостью 39 миллионов человек в год", - рассказал директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Георгий Груша.
