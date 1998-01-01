Новости Индия отменила для туристов из России консульский сбор Также с 30 дней до 120 увеличен срок, за который можно въехать по оформленной e-Tourist Visa

Индия с 1 января отменила для туристов из России консульский сбор, но необходимость оформлять электронную визу сохраняется, сообщает Ассоциация туроператоров России. "С 1 января 2026 года Индия отменила для россиян консульский сбор за оформление 30-дневной электронной туристической визы (e-Tourist Visa). Он составлял от $10 до 25 и оплачивался только картой иностранного банка. При этом сама e-Tourist Visa в Индию не отменена: ее по-прежнему необходимо заранее оформить онлайн, и рассмотрение заявки занимает до 72 часов. Эта двукратная виза позволяет находиться в стране суммарно до 30 дней, которые отсчитываются с момента первого въезда", - говорится в сообщении.



Вместе с отменой сбора был увеличен срок, за который можно въехать по оформленной визе – с 30 дней до 120. Это дает туристам гораздо больше свободы для планирования поездки.

Как отмечают в ассоциации, оформить электронную визу можно самостоятельно на официальном портале. При этом эксперты отмечают, что ясности о том, на какой срок отменен консульский сбор за e-Tourist Visa в Индию, у туроператоров еще нет. Пока бесплатный режим оформления виз не имеет ограничения по сроку действия – отдельных уведомлений о сроках его окончания не поступало, сообщили в Space Travel. Как напомнили в компаниях ITM group и «Спектрум», оформить электронную визу можно самостоятельно на официальном портале. Тем не менее, несмотря на кажущуюся простоту, на практике этот процесс часто сопряжён со сложностями. Анкета для индийской электронной визы отличается высокой детализацией: она требует очень точного внесения личных и паспортных данных, информации о предыдущих поездках за последние 10 лет, сведений об образовании, профессии и семье, а также корректной загрузки фотографии и скана паспорта. Даже незначительная ошибка, расхождение с данными в документах или неправильный формат файла могут стать причиной задержки или отказа в визе. Поэтому эксперты по-прежнему рекомендуют оформлять визу при покупке тура через туроператора. За фиксированный сервисный сбор (25 долларов) туроператор полностью сопровождает процесс: проверяет документы, контролирует заполнение анкеты и взаимодействует с консульскими службами.

Туроператоры при этом не ждут заметного роста турпотока из-за отмены консульского сбора.

"В туркомпаниях прогнозируют увеличение количества заявок на 10-15% по всем типам туров благодаря удешевлению их общей стоимости, особенно для семейных туристов. Больше всего от новшества выиграют семьи с детьми и путешествующие большой компанией", - говорится в сообщении.



Как отмечает «Интерфакс», за 9 месяцев 2025 года Индию с целью туризма посетили 39 тыс. российских граждан, это на 2 тыс. больше, чем годом ранее. В декабре Минэкономразвития заявили, что число взаимных поездок между РФ и Индией может достигнуть 5 млн к 2030 году в случае упрощения визового режима между двумя странами и расширения авиасообщения. /TOURBUS.RU

